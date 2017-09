Jogo Manchester City x Liverpool AO VIVO online pela Premier League 2017/18

Porém, nesta sexta-feira (8), Jürgen Klopp confirmou em coletiva que Coutinho segue fora. Ele afirmou que o camisa 10 precisa treinar um pouco mais para recuperar a condição física (considerando também a dura sequência próxima no calendário) e decidiu não relacioná-lo para o jogo no Etihad Stadium. Apesar disso, o técnico alemão deixou claro que está tudo bem internamente, que o brasileiro voltou a treinar com bom humor e entendeu completamente a situação que irá tirá-lo do duelo no sábado.

E a grande dúvida dos Reds estava em sua grande estrela: Philippe Coutinho. Envolvido em uma longa novela de uma possível transferência para o Barcelona (sem sucesso) que gerou um clima pesado no clube, o meia ainda não havia jogado na temporada com uma lesão nas costas. Porém, o brasileiro participou de alguns minutos nos dois jogos da Seleção Brasileira na data FIFA, contra Equador e Colômbia, o que animou aqueles que esperavam sua possível volta ao time. Na quinta-feira (7), inclusive, Coutinho voltou a treinar normalmente com seus companheiros em Liverpool.

Neste jogo, os Citizens podem contar com um retorno especial. O volante Ilkay Gündogan já está treinando com o time e pode voltar a ser relacionado após longos nove meses de ausência. O alemão rompeu os ligamentos do joelho direito contra o Watford, em dezembro de 2016, e desde então não joga uma partida oficial pela equipe principal. Ele esteve em campo num amistoso contra o Girona, da Espanha, em agosto, e participou de 62 minutos no último duelo do time de base do City contra o Leicester pela Premier League 2, liga de desenvolvimento que serve como base para a principal.

Os visitantes não devem ter mudanças em relação ao elenco que disputou os últimos jogos. O lateral-direito Nathaniel Clyne, que ainda não disputou nenhuma partida oficial na temporada graças a uma lesão nas costas, ficará por mais um tempo inativo – o técnico Jürgen Klopp já afirmou que, apesar do trabalho duro, o atleta ainda deve ficar de fora por mais algumas semanas, e continuará sendo observado. O meia Adam Lallana, que sofreu uma lesão na coxa ainda durante a pré-temporada, em agosto, também segue de fora por mais tempo e não joga neste sábado.

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy e o meia Fabian Delph, que se recuperaram de lesões e foram relacionados na última partida (com o primeiro inclusive sendo titular), são outros dois reforços para o técnico Pep Guardiola contra o Liverpool.

O time da casa terá um reforço importante confirmado: Kyle Walker. Após ter sido expulso no empate contra o Everton, o lateral-direito foi substituído pelo reserva Danilo contra o Bournemouth, e volta à titularidade no jogo de sábado. Em compensação, Sterling, que marcou nos dois últimos jogos, está suspenso após ter sido expulso contra o Bournemouth e fica fora da lista de relacionados.

O Manchester City vem de uma vitória suada contra o Bournemouth por 2 a 1, fora de casa, onde Raheem Sterling fez o gol do triunfo aos 52 minutos do segundo tempo (nos dois primeiros jogos, bateu o Brighton and Hove Albion fora por 2 a 0 e empatou dentro de casa com o Everton em 1 a 1). Já o Liverpool, que começou o campeonato com um empate em 3 a 3 contra o Watford, vem de duas vitórias seguidas em casa – 1 a 0 contra o Crystal Palace e um 4 a 0 arrasador no clássico contra o Arsenal.

As duas equipes ainda estão invictas e fizeram exatamente a mesma campanha até agora, com duas vitórias e um empate, podendo até mesmo assumir a liderança da tabela de acordo com a combinação de resultados no fim de semana.

A quarta rodada da temporada 2017/18 da Premier League terá mais um clássico logo em sua abertura. Neste sábado (9), às 8h30, hora de Brasília, Manchester City e Liverpool duelam no Etihad Stadium, em Manchester.

Bom dia leitor da VAVEL Brasil. Você fica por dentro de tudo entre Manchester City vs Liverpool pela 4° rodada da Premier League que começa às 8h30 (horário de Brasília).