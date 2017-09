Manchester United cede empate ao Stoke e perde 100% na Premier League

O sábado (9) de Premier League se encerrou com o sétimo jogo do dia. No Bet 365 Stadium, Stoke City e Manchester United se enfrentaram pela 4° rodada da competição. E o duelo equilibrado do início ao fim marcou o empate de 2 a 2. Choupo-Moting marcou o primeiro e o último gol do jogo. Rashford e Lukaku anotaram os tentos para os red devils.

O resultado deixa a equipe do United na liderança da Premier League com 10 pontos, mesmo número do rival Manchester City, porém, o time de Jose Mourinho goza de melhor saldo de gols (10 contra 8) do City). Já o Stoke sobe uma posição, chegando na 10° colocação com cinco pontos ganhos.

As duas equipes voltam a campo no sábado (16). Em casa, o United receberá o Everton enquanto o Stoke vai até o norte da Inglaterra para encarar o Newcastle no St James Park. Ambos os duelos começam às 11h (Brasília). Na terça-feira (12), o Manchester United tem estreia na Uefa Champions League em casa contra o Basel, às 15h45.

Redes balançadas após os 40 minutos

Os dois times começaram a partida de forma frenética. Dentro de três minutos, o Stoke ameaçou duas vezes contra um do United. O United tomou controle da posse de bola logo cedo, enquanto o time da casa, dividido em uma linha de 4 e uma de 5, se defendia bastante e apostava em jogadas pelo lado direito com Shaqiri e Jesé.

Só aos 17 minutos veio o primeiro chute a gol do Stoke City. Choupo-Moting pegou de primeira mas a bola passo longe de De Gea. Os visitantes seguiam rondando a área de Butland, mas não conseguia finalizar a meta anfitriã. Aos 23, Pogba fez boa jogada pelo lado direito e finalizou em cima do camisa 1 do Stoke. Três minutos mais tarde Shaqiri fez boa jogada e bateu de longe, De Gea bem posicionado fez boa defesa.

O meio de campo do United mostrou soberania. Em poucos momentos o time de Mark Hughes trocou passes na região. Valencia e Rashford tentavam armar as jogadas nas laterais, mas ainda faltava o último toque para completar o movimento. Mas aos 43 minutos, quem marcou foi Stoke. Choupo-Moting pegou de primeira após cruzamento de Diouf. O camaronês finalizou sem pena, fazendo 1 a 0 para os anfitriões.

Choupo-Moting, autor do 1° gol do duelo (Foto: Richard Healthcore/Getty Images)

Não deu tempo nem de comemorar. Dois minutos mais tarde, Matic desviou bola alçada na área e Pogba, livre, escorou de cabeça. A bola ainda desviou em Marcus Rashford antes de entrar. Placar igualado no finalzinho do primeiro tempo. O gol foi creditado para Rashford.

Empate prevalece

Pogba deu o primeiro chute a gol da segunda etapa. Butland encaixou sem problemas.O Stoke City tentou responder com jogada pelo lado esquerdo, mas Phil Jones interceptou tabela entre Jesé e Choupo-Moting.

A virada do placar veio aos 12 minutos. Darmian roubou bola na defesa e tocou para Mhkitaryan, que achou Lukaku livre dentro da área. O camisa 9 chutou em cima de Butland mas no rebote o belga anotou o segundo gol do Manchester. A reação veio em seguida. De Gea fez linda defesa em desvio de Jesé Rodriguez, evitando o empate.

Lukaku comemorando segundo gol do United (Foto: Richard Healthcore/Getty Images)

Mas, no escanteio, o Stoke voltou a marcar. Shaquiri cruzou na medida para Choupo-Moting, marcando seu segundo gol na partida. O jogo não parava. Valencia tentou de fora da área e a bola passou perto da trave direita. Precisando vencer para isolar-se novamente na liderança, o United voltou a dominar na posse de bola mas não chegava de forma incisiva no gol.

Lukaku teve a chance de marcar o 3° do United aos 35 minutos. Sozinho, o camisa 9 bateu de canela por cima da meta de Butland. De fora da área, foi a vez de Darmian tentar, também sem sucesso. Já nos acréscimos, com os times buscando o gol, Butland salvou o Stoke em toque de Zouma, que seria o terceiro do United. No fim, o placar ficou em 2 a 2.