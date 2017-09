Com gol em cada etapa, Watford bate Southampton e entra no G-4 da Premier League

A 4° rodada da Premier League prosseguiu neste sábado (9). No St Mary's Stadium, o Watford encarou o Southampton, donos da casa, e venceu por 2 a 0, com gols de Doucore e Janmaat, um em cada etapa. O placar colocou o Watford na 4° colocação, no G-4 do campeonato com oito pontos. Já o Soton cai na tabela, para a 11° posição.

O time visitante começou trabalhando mais a bola porém a primeira ameaça veio do time de Pellegrini. Redmond cruzou na área e a defesa colocou para escanteio. Aos 23 minutos, Holebas cobrou falta e assustou o goleiro Frasier Forster. Aos 38 minutos os Hornets abriram o placar. Doucore recebeu dentro da área e tocou sem chances para Forster.

No segundo tempo, predominou o equilíbrio. Os dois times buscavam se defender e aos poucos tentavam invadir a sólida armação defensiva de ambos. O Southampton, pela necessidade do empate, correu mais riscos. Em vão. Com 21 minutos da etapa final, o lateral holandês Daryl Janmaat bateu de fora da área, ampliando o marcador e dando números finais.

Na semana que vem o Watford volta ao Vicarage Road para receber o embalado Manchester City no domingo (17). Já o Southampton pegará o Crystal Palace fora de casa no sábado (16).