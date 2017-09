Antonio Conte comemora sequência de vitórias do Chelsea: "Na Inglaterra, não é fácil vencer"

(Foto: Mike Egerton/PA Images via Getty Images)

Na manhã deste sábado (9), o Chelsea conquistou sua terceira vitória consecutiva na campanha da Premier League ao bater o rival Leicester por 2 a 1. O triunfo foi conquistado fora de casa, no King Power Stadium - os gols dos Blues foram marcados por Morata e Kanté; de pênalti, Vardy descontou para os Foxes.

Treinador do Chelsea, Antonio Conte enalteceu o desempenho dos Blues em campo após a vitória - no entanto, para o comandante, a equipe deixou a desejar no número de gols marcados.

"Nós temos que ficar satisfeitos porque fizemos umaboa performance. (...) Jogamos muito bem, tínhamos o controle do jogo, mas poderíamos ter marcado mais ghols", afirmou.

Em entrevista pós-jogo, o técnico falou sobre as três vitórias consecutivas do Chelsea na Premier League e o impacto da sequência no otimismo dos Blues.

"Acho que vencer três (partidas) consecutivas é importante para os jogadores, porque estamos muito bem. Na Inglaterra, não é fácil vencer, especialmente se você é o campeão e começa com um tropeço. Tenho ótimos jogadores, eles são confiáveis e eu acredito neles", completou Conte.

Volante Bakayoko foi um dos tópicos da entrevista de Antonio Conte (Foto: Mike Egerton/PA Images via Getty Images)

Recém-chegado ao Chelsea, Tiémoué Bakayoko também foi pauta na entrevista de Antonio Conte. O treinador enalteceu as qualidades físicas do volante francês, mas afirmou que 'Baka' ainda pode melhorar na posse de bola.

"Acho que Bakayoko está melhorando sua condição física e começando a entender nosso estilo de futebol. Sem a bola, ele é muito forte. Ele nos ajudou muito nesse jogo. É um jogador jovem e foi uma ótima contratação para nós. Ele tem muito espaço para crescer, resta apenas melhorar com a bola", completou Conte.

O próximo compromisso do Chelsea é na terça-feira (12), pela Champions League. Comandados por Antonio Conte, os Blues recebem o Qarabağ em partida válida pela fase de grupos do torneio europeu. Já pela Premier League, a equipe do Stamford Bridge Stadium volta a campo no próximo domingo (17) para enfrentar o rival Arsenal.