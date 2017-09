Mourinho lamenta perda dos 100% de aproveitamento do United, mas se conforma com empate

(Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Na tarde deste sábado (9), José Mourinho viu o aproveitamento de 100% do Manchester United na Premier League ir por terra - fora de casa, os Reds empataram com o Stoke City pelo placar de 2 a 2.

Após o empate, o treinador dos Red Devils falou à TV do clube sobre o impacto que as seleções nacionais deixam em seus jogadores. No geral, apesar de algumas decepções, Mourinho mostrou-se conformado com o resultado no Britannia Stadium.

"É fácil para mim ver que as seleções deixam uma marca nos jogadores - (quando eles voltam) eles não são mais tão rápidos, tão criativos, tão eficazes, tão fortes, tão prontos, tão focados do ponto de vista mental. (...) Foi fácil sentir que alguns jogadores não estavam em seu ápice, e o oponente (Stoke) é sempre difícil de enfrentar. (...) Poderíamos ter vencido? É claro. Erramos feio no segundo gol e desperdiçamos algumas chances, mas esse é um resultado que eu aceito", afirmou.

Em entrevista, Mourinho também falou sobre alguns dos jogadores que tiverem compromissos junto a suas seleções - entre eles, Nemanja Matic e Eric Bailly. O comandante do Manchester United fez questão de enaltecer o comprometimento de seus atletas mesmo após um período de tempo longe de Old Trafford.

"Matic jogou o jogo da vida dele por sua seleção. Alguns dos jogadores atuaram em duas partidas consecutivas em um intervalo de três dias. Eric Bailly chegou ontem para treinar e viajar. As seleções normalmente tornam tudo mais difícil, então não estou desapontado. Não estou desapontado mesmo", finalizou.

O próximo compromisso do Manchester United é na próxima terça-feira (12). Comandados por José Mourinho, os Red Devils voltam a campo pela Champions League para enfrentar o FC Basel. Já pela Premier League, a equipe inglesa recebe o Everton em Old Trafford no próximo domingo (17).