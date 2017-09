Um ano fora da Champions, Chelsea retorna diante do estreante Qarabag

A fase de grupos da Uefa Champions League vai começar! Pelo grupo C, o Chelsea, cabeça de chave, vai enfrentar nesta terça-feira (12) às 15h45 o Qarabag, do Arzebaijão, extremo leste da Europa. O time inglês volta à competição após um ano longe de competições europeias. Na outra partida do grupo C, o Atlético de Madrid receberá a equipe da Roma. As duas equipes vêm de títulos nacionais na temporada passada.

Na temporada 2015/16, o time então comandado por Guus Hiddink liderou o grupo G mas ficou nas oitavas de final para o Paris Saint Germain. Nos duelos de ida e volta, o clube francês venceu o Chelsea por 2 a 1. O time de Londres não terá desfalques para a partida contra o Qarabag.

O time do Azerbaijão é apenas o segundo colocado na Premyer Liqasi, equivalente a elite principal do futebol local. Em três partidas, a equipe soma nove pontos e vem de vitória para o Qabala por 2 a 1. O Chelsea começou mal a Premier League, mas logo retomou o caminho das vitórias (três nos últimos três duelos) e já está no G-4 do Campeonato Inglês.

Conte terá volta de Hazard

O Chelsea está de volta a competição que o consagrou na temporada de 2011/12. Na época, o time de Londres bateu o Bayern de Munique nos pênaltis. Foi o único título dos Blues no torneio continental. Antonio Conte deverá ter apenas o desfalque de Danny Drinkwater, que aina não está pronto para jogar.

O técnico comentou sobre a partida e de como é a ansiedade de todos do elenco, ressaltando a dificuldade maior quando se trabalha em uma equipe inglesa. "As equipes inglesas têm outra dificuldade porque a liga é muito difícil aqui. Às vezes, antes de um jogo da Liga dos Campeões, eu poderia descansar os jogadores. Na Inglaterra, não é fácil fazer isso. Se você quer fazer isso, você arrisca muito. Quando você joga contra uma equipe média, você sabe que corre o risco de perder o jogo [na Inglaterra]. Você sabe muito bem nesta liga, há seis ou sete equipes prontas para lutar não só pelo título, mas também por um lugar na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Você nunca está relaxado na Inglaterra."

Conte confirmou que a ausência de Drinkwater se deve a um desconforto muscular durante os treinos da segunda-feira (11). No entanto, o meia e destaque do time Eden Hazard ficará como opção no banco de reservas.

O italiano técnico do Chelsea ressaltou que os jogadores que estiverem prontos para jogar darão se máximo, reafirmando a confiança como arma principal. "Eu confio em todos os jogadores da minha equipe. Existe a necessidade de girar e jogar jogo por jogo. Estou muito calmo sobre isso porque confio em meus jogadores. Eles devem se sentir totalmente envolvidos nesse processo".

Estreantes vão à Inglaterra

Azarão no grupo C, o Qarabag entra com objetivos modestos graças aos rivais de grupo (Chelsea, Atlético de Madrid e Roma). A equipe fará sua estreia na principal competição interclubes do mundo. O time só chegou em Londres na noite da segunda-feira (11) e terá tempo mínimo de trabalho.

Agolli e Quintana, titulares do time azerbaijano, serão os desfalques do time na estreia em Londres. No entanto, o time conta com algumas peças que podem fazer frente ao esquema que será trabalhado por Conte. A dupla de ataque formada pelo sul-africano Dino Ndlovu, de 27 anos de idade e pelo jovem do Azerbaijão Mahir Madatov, de apenas 20 anos podem ajudar a equipe.