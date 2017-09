Após pior início de um estreante na Premier League, De Boer é demitido do Palace

De Boer diante de mais uma derrota, agora para o Burnley (Foto: Getty Images)

Não durou nem três meses. Na manhã desta segunda-feira (11), o Crystal Palace anunciou a demissão do técnico holandês Frank de Boer. O técnico chegou ao time inglês no dia 26 de junho e, 77 dias depois, não faz mais parte da comissão técnica.

O mau desempenho no início da temporada foi o principal fator para a demissão do holandês. O Palace se tornou o primeiro time desde 1924 a perder nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês sem marcar sequer um gol. No domingo (10), a equipe foi derrotada pelo Burnley por 1 a 0 e se consolidou na lanterna da Premier League.

Apesar do sucesso como treinador do Ajax, Frank ainda não emplacou sua carreira como técnico fora da Holanda. Em 2016, o técnico foi contratado pela Internazionale com esperanças de melhorar o clube italiano, que vinha de mau momento na temporada anterior. No entanto, De Boer confirmou o fiasco e comandou os neurazzuri em apenas 84 dias.

Enquanto o time não coloca um treinador de forma oficial, o Palace segue sua preparação para a longa temporada 2017/18. No sábado (16), o time receberá o Southampton no Selhurst Park. Já na terça-feira (19), o time joga em casa contra o Huddersfield Town pela Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa.