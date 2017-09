De volta à Champions League, Manchester United recebe o FC Basel em Old Trafford

Manchester United e FC Basel abrem rodada da Champions League em Old Trafford (Foto: Paul Ellis/AFP/Getty IMages)

A Champions League está de volta! Principal torneio da temporada no futebol europeu, a competição começa na tarde desta terça-feira (12). Abrindo a primeira rodada da fase de grupos no Grupo A, o Manchester United recebe o FC Basel às 15h45 em Old Trafford.

Um dos confrontos mais marcantes entre as duas equipes aconteceu há seis anos, em 2011. Na rodada final da fase de grupos, o Basel surpreendeu ao vencer o United pelo placar de 2 a 1, eliminando os ingleses - com o resultado, a vaga nas oitavas da Champions ficou com a própria equipe suíça.

Atuais campeões da Europa League, os Red Devils retornam à elite europeia após ausência de um ano. O Manchester United chegou à fase de mata-mata em 16 de suas últimas 20 participações na Champions; no entanto, apesar do retrospecto, o clube inglês não passa da fase de grupos da competição desde a temporada 2013/2014.

Por outro lado, o FC Basel é recordista no número de disputas da Champions por equipes suíças, com oito aparições. Em 2017/2018, os Bicolor visam fazer história e quebrar recordes no torneio europeu - as melhores campanhas do Basel terminaram na fase de oitavas de final (2011/12 e 2014/15). A equipe também busca dar um fim à sequência de jogos sem vencer na competição; nas últimas dez partidas, foram quatro derrotas e seis empates.

Em 2011, FC Basel foi carrasco da eliminação do United na Champions (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

Fellaini é dúvida; confira todas as novidades no Manchester United

Em entrevista coletiva na tarde de segunda-feira (11), José Mourinho deu algumas pistas sobre a escalação do Manchester United para o confronto na Champions. O treinador espera poder contar com Fellaini, mas ainda está incerto - em compromisso com a seleção da Bélgica na última semana, o meia sofreu lesão na panturrilha e é dúvida na escalação dos Red Devils.

"Me sinto mais fraco sem Fellaini na minha equipe, não importa se é no campo ou no banco. Se as condições dele melhorarem, ele vai ser escolhido. Preciso dele", afirmou Mourinho.

José Mourinho é o atual treinador dos Red Devils (Foto: John Peters/Manchester United)

Com Phil Jones e Eric Bailly suspensos, a dupla defensiva do United para enfrentar o Basel será composta por Victor Lindelof e Chris Smalling. Para Mourinho, as duas duplas de zaga estão no mesmo nível e são apenas "jogadores diferentes".

David De Gea reassume seu posto no gol dos Red Devils em torneios europeus nesta terça-feira - na temporada passada, durante a campanha na Europa League, Sergio Romero era o arqueiro titular no Manchester United.

Treinador do FC Basel espera reverter retrospecto do clube na Champions

Às vésperas do confronto contra o Manchester United, Raphaël Wicky falou sobre suas expectativas para o duelo na Champions. O treinador do FC Basel falou sobre o momento adverso que vive o clube suíço e o fator 'especial' de jogar em Old Trafford.

"É claro que é melhor chegar para o confronto embalado por uma vitória, mas esse não é o caso. Temos que olhar para a frente no futebol, para que sempre possamos melhorar tudo em três, quatro dias depois de uma derrota. (...) Jogar neste estádio (Old Trafford) é algo especial, e também é uma forma de provar que você pode se sair melhor do que se saiu na última vez", afirmou Wicky.

Raphaël Wicky é o atual treinador do FC Basel (Foto: Paul Ellis/AFP/Getty Images)

Esta é a primeira Champions League de Raphaël Wicky como treinador de um clube. Ao longo de sua carreira como atleta, o atual comandante do FC Basel disputou quatro partidas no torneio europeu, todas com a camisa do Hamburg, na temporada 2006/2007.

Manchester United e FC Basel se enfrentam às 15h45 desta terça-feira (12). O confronto é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League e acontece em Old Trafford.