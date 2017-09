Crystal Palace age rápido e contrata Roy Hodgson, ex-Seleção Inglesa, para lugar de Frank de Boer

Foto: Divulgação/Crystal Palace

O Crystal Palace já está de novo treinador. Um dia após demitir o holandês Frank de Boer após 77 dias no cargo, a equipe anunciou o inglês Roy Hodgson para a vaga nesta terça-feira (12). Hodgson, de 70 anos de idade, vem para seu 21° trabalho com treinador em sua vasta carreira. Seu último trabalho foi com a Seleção da Inglaterra, nos anos de 2012 e 2016.

A validade do vínculo entre Hodgson/Crystal Palace será até o fim da temporada 2018/19 (dois anos). No ano passado, após a eliminação da Inglaterra para a Islândia nas oitavas de final da Eurocopa, Hodgson pediu demissão do cargo de treinador do English team e de lá para cá estava sem emprego.

Roy não escondeu a vontade de voltar a beira dos gramados. "A ambição aqui é realista e há um enorme potencial para crescimento. Estou muito ansioso para voltar ao futebol, faz muito tempo que não aproveito as sessões diárias de treino."

No futebol inglês, o treinador trabalhou em vários times, entre eles o Fulham, onde viveu seu melhor momento, Liverpool e West Bromwich Albion. O comandante já deve treinar a equipe na quarta-feira (13) visando as competições da atual temporada.

O Crystal Palace é o lanterna da Premier League com quatro derrotas e quatro jogos e nenhum gol marcado. No sábado (16), o time entra em campo no Selhurst Park para enfrentar o Southampton, outra equipe que busca reação no campeonato inglês.