Jogo Feyenoord x Manchester City AO VIVO hoje pela Champions League

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela fase de grupos da Champions League, a ser disputada no Estádio De Kuip, na Holanda.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY! Após escanteio cobrado por David Silva, John Stones cabeceia e a bola passa entre as pernas de Vilhena e morre dentro do gol.

0' COMEÇA O JOGO!

ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY! Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Mendy, Fernandinho, De Bruyne, Bernardo, Silva, Jesus, Aguero.

ESCALAÇÃO DO FEYENOORD! Jones, St. Juste, Botteghin, Van Der Heijden, Nelom, Amrabat, El Ahmadi, Vilhena, Berghuis, Kramer, Boetius.

Acompanhe conosco minuto a minuto da partida entre Feyenoord x Manchester City a partir de 15h45.

DÚVIDA!



Goleiro treina com proteção similar à Petr Cech. (Foto: Victoria Haydn - Manchester City FC/Getty Images)



A grande dúvida para o confronto desta quarta-feira está no gol do City, já que o goleiro titular, Ederson, se machucou no lance que gerou a expulsão de Mané pelo Liverpool. Caso o brasileiro não jogue, o chileno Claudio Bravo será o seu substituto imediato para o confronto.

HISTÓRICO DOS CONFRONTOS!

Este será o primeiro encontro envolvendo as equipes em um torneio continental.

FALA, EL AHMADI!

O meio-campista holandês analisou a partida contra o time inglês."Esse jogo está na cabeça do nosso grupo por algum tempo, assim como na do clube e dos torcedores. É uma partida atrativa e muito desafiadora também. Já mostramos antes que podemos jogar bem contra times grandes. Estamos confiantes", avaliou.

FALA, GUARDIOLA!

"Ainda estamos no processo de crescer. Estamos muito felizes com os jogadores que temos. Vamos ver o que acontece [na UCL]. Respeito o Feyenoord. Eu colocarei minha melhor equipe em campo", disse.

Atual campeão holandês, o Feyernoord tem o Manchester City pela frente nesta quarta-feira (13). Será a estreia das equipes na temporada 2017/2018 da Champions League. Os times estão no Grupo F, que tem ainda Napoli (Itália) e Shakthar Donetsk (Ucrânia).