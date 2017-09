Uefa julgará Arsenal e Colônia pela confusões dos torcedores antes da partida pela UEL

Uso de sinalizadores, proibido pela entidade, é uma das acusações contra o Colônia (Foto: Dan Mullan / Getty Images)

Em comunicado lançado nesta sexta-feira (15), a Uefa indiciará Arsenal e Colônia com relação aos problemas ocasionados no lado de fora do Emirates Stadium. Enquanto que os ingleses serão julgados por bloquearem a passagem para a torcida visitante, os alemães responderão por quatro acusações: atos de danos, uso de sinalizadores, confusão de torcida e arremesso de objetos. Julgamento será dia 21 de setembro.

Os torcedores do clube alemão decidiram, de fato, festejar o retorno da equipe à competições internacionais depois de 25 anos. Embora apenas três mil ingressos tenham sido colocados à venda - e apenas as pessoas que tivessem eles poderiam viajar a Londres -, é entendido que outras 17 mil pessoas foram para a capital inglesa e isso acabou por ocasionar em problemas nos arredores do estádio que resultaram em atraso de uma hora do início.

Os Gunners, por sua vez, investigarão por conta própria o ocorrido e garantem, em nota lançada ainda na quinta-feira, que estão melhor preparados quando aprenderam com as lições que o caos possa ter deixado.

A polícia de Londres também informou após o jogo que cinco pessoas foram presas, mas que nenhum problema mais grave foi tido, atitude essa que foi exaltada pelo técnico da agremiação do norte da capital, Arsène Wenger. "Eu imaginei que o jogo não aconteceria depois de ver as imagens do entorno do estádio, mas felizmente os torcedores conseguiram lidar bem com a situação e nada mais grave aconteceu", comentou.

As duas equipes agora voltam suas atenções para os campeonatos nacionais, onde disputam-os neste final de semana.