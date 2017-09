Para dar fim à 'maldição' em Wembley, Tottenham mede forças com Swansea pela Premier League

(Foto: Gerson Barbosa/VAVEL Brasil)

Com resultados recentes e momentos totalmente distintos, o Swansea City viajará até Londres para enfrentar o Tottenham no lendário estádio Wembley, em uma partida válida pela quinta rodada da Premier League. A tarefa não será fácil para o time do País de Gales comandado por Paul Clement, já que a equipe de Mauricio Pochettino vem embalada.

Os Spurs tiveram uma atuação de gala na última rodada e, mesmo longe de casa, derrotou a boa equipe do Everton por 3 a 0. Com o resultado, a equipe londrina chegou aos 7 pontos e ocupa a quinta posição na tabela. O Swansea, por sua vez, não teve uma boa atuação e foi derrotado, dentro de seus domínios, para o Newcastle, caindo para a 15ª posição, com 4 pontos.

Na última temporada, uma grande escrita entre as duas equipes continuou existindo: o Swansea nunca derrotou o Tottenham em uma partida da Premier League – são 10 vitórias do Spurs e dois empates. No primeiro turno, uma goleada de 5 a 0, em White Hart Lane, e no segundo, no Liberty Stadium, uma vitória por 3 a 1.

A ‘maldição’ também terá fim na Premier League?

Desde a temporada passada, quando teve que jogar em Wembley em algumas partidas, por conta da demolição parcial do White Hart Lane, o Tottenham não conseguiu vencer nenhuma partida no estádio, seja por Champions ou Europa League. A escrita permanceu nessa temporada – empatando com o Burnley e perdendo para o Chelsea nas rodadas anteriores da competição.

A grande ‘maldição’ de Wembley, porém, teve o seu fim decretado: na última quarta-feira (13), a equipe de Mauricio Pochettino teve uma grande atuação e derrotou o Borussia Dortmund em jogo válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, com um show do atacante Harry Kane, que marcou dois gols. A grande questão é: o Tottenham conseguirá dar um fim nos resultados ruins em Wembley pela Premier League?

Kane deu um fim na maldição de Wembley pela Champions (Foto: Chris Brunskill Ltd/Getty Images)

Georges-Kevin Nkoudou, Erik Lamela, Vincent Wanyama e Danny Rose continuam machucados e, mais uma vez, não participarão de uma partida do Tottenham. Desse jeito, o lateral Ben Davies, ex-Swansea, reencontrará sua antiga equipe e provavelmente começará na equipe titular. No banco de reservas, o espanhol Fernando Llorente também é um antigo conhecido da equipe do País de Gales.

“Estamos em uma época cheia de jogos mas estamos prontos para tentar competir e dar o nosso melhor. Temos que ficar focados na Premier League e no Swansea. Com certeza é um jogo importante para a gente continuar perto do topo da tabela e todos sabem disso.”, disse Mauricio Pochettino.

Swansea: bom despenho fora de casa é a grande esperança

Com uma campanha bem inconstante e com um fraco futebol apresentado, a grande esperança dos torcedores do Swansea são as performances longe de casa, já que todos os pontos conquistados pela equipe até aqui foram conquistados longe do Liberty Stadium – empate por 0 a 0 com o Southampton e vitória de 2 a 0 sobre o Crystal Palace.

A grande ausência na equipe de Paul Clement é o volante coreano Ki Sung-Yueng. Titular em condições normais, o jogador ainda não se recuperou e, mais uma vez, será desfalque para a equipe. Além dele, o zagueiro Kyle Bartley, o atacante Nathan Dyer e o volante Leon Britten também não jogarão por conta de lesões.

Bony começará como titular pela primeira vez desde a sua volta (Foto: Nick Polts/PA Images)

Dessa maneira, Clement deverá armar a equipe em um 4-4-2, que tentará se defender, com muita marcação na faixa central do campo, e sair em velocidade em contra-ataques, já que conta com Renato Sanches e Sam Clucas. Na frente, a perigosa dupla de ataque será formada por Tammy Abraham e Wilfired Bony.

“Será uma partida muuto difícil mas lutaremos para conquistar os pontos. Ficamos desapontados com a atuação e o resultado semana passada contra o Newcastle, mas agora iremos ao Wembley e espero que tenhamos um grande jogo.”, disse o atacante Wilfried Bony, um dos ícones do atual elenco do Swansea.