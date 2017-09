Em situações parecidas na tabela, Liverpool e Burney se enfrentam pela Premier League

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela quinta rodada da premier league, disputada no anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Moreno; Oxlade-Chamberlain, Can, Henderson; Salah, Coutinho, Firmino. técnico: klopp.

Nesse sábado (16), a Premier League volta com tudo. Às 11h, o Liverpool receberá o Burnley no tradicional estádio Anfield. A partida será válida pela quinta rodada da competição, que está apenas no começo.

Atualmente, ambas as equipes têm sete pontos ganhos em quatro partidas disputadas, vencendo duas, empatando uma e perdendo outra. A diferença é somente no saldo de gols, critério que coloca os Clarets na sétima colocação, uma a frente dos Reds.

Depois deste confronto, o Liverpool voltará a campo pela Copa da Liga Inglesa, visitando o Leicester, enquanto o Burnley receberá o Leeds United pela mesma competição. As duas partidas serão disputadas na terça-feira (19), às 15h45.

Sem Mané e Clyne, Liverpool deve usar o melhor disponível

Depois de ser goleado pelo Manchester City na última rodada, os mandantes querem recuperar a boa forma, mas sofrerão com alguns importantes desfalques. De qualquer forma, o técnico Jürgen Klopp tentará escalar com força máxima.

As ausências confirmadas para o jogo são de Sadio Mané, suspenso por três jogos após expulsão, Nathaniel Clyne, com problemas nas costas, e Adam Lallana, com lesão na coxa.

Klopp concedeu entrevista coletiva e falou sobre o período que Mané não poderá jogar. Para o treinador, não será fácil suprir a necessidade da posição, mas afirmou que o Liverpool já passou por situações parecidas e teve sucesso.

“Nós podemos mudar o sistema, podemos fazer um monte de coisas. É sempre difícil substituir grandes jogadores como ele, principalmente em uma fase boa, mas fizemos isso ano passado e, na maioria dos jogos, conseguimos ir bem."

Provável Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Moreno; Oxlade-Chamberlain, Can, Henderson; Salah, Coutinho, Firmino.

Apesar da ausência de Heaton, Burnley vai com força total

Sem muitos mistérios, os visitantes devem escalar o melhor que possuem para o jogo contra o Liverpool. Os Clarets venceram três dos últimos cinco jogos, e pretendem continuar com uma boa sequência.

O principal desfalque do Burnley é Tom Heaton, goleiro que machucou o ombro no último jogo. Além dele, Jeff Hendricks pode retornar aos gramados após um mês parado, reforçando a equipe.

O treinador Sean Dyche deu coletiva e falou sobre o bom início de temporada do clube. Ele se mostrou animado com o desempenho recente, mas foi realista ao afirmar que ainda é cedo para tirar conclusões.

"Tivemos performances decentes fora de casa e queremos repetir isso de novo. (...) Ainda é cedo, não estamos nos cansando muito, mas para um clube com nosso pensamento, é sim um começo muito bom."

Provável Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Ward; Gudmundsson, Cork, Defour, Brady, Arfield; Wood.