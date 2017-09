Bournemouth vence Brighton de virada e conquista primeiros pontos na Premier League

Defoe foi às redes pela primeira vez desde que retornou ao Dean Court (Foto: Dan Istitene / Getty Images)

É natural que a tabela de classificação fique embolada no começo de campeonatos nacionais e, nesta sexta-feira (15), o Bournemouth recebeu o Brighton em jogo de dois adversários lutando pelo mesmo objetivo neste início, embora pouco distantes na classificação. Com gols de Jermain Defoe e Andrew Surman, os Cherries ganharam dos Seagulls, que ainda contaram com um tento de March, no embate de abertura da quinta rodada da Premier League 2017/18 que encerrou em 2 a 1.

Até então sem vencer no certame, o time de Eddie Howe enfim marcou os seus primeiros pontos. O importantíssimo triunfo ainda mantém a agremiação na 19ª colocação, mas agora com três pontos ganhos. Já o Brighton ainda continua na 14ª posição, mas ainda tem quatro pontos. A classficação, porém, pode mudar no decorrer do restante da rodada, que acontece neste fim de semana.

Na próxima rodada, o Bournemouth visita o Everton, no sábado (23), às 11h. Já o time do sul inglês recebe o Newcastle, um dia depois, às 12h. Ambos os horários pelo de Brasília.

Embora não tenha ocorrido gols na primeira etapa, o Bournemouth foi quem tomou as rédeas no quesito chances criadas. Foram sete contra apenas duas dos visitantes, embora nenhuma tenha sido de total perigo ao adversário. O primeiro gol do jogo, porém, foi do Brighton, já no segundo tempo, com March, aos 10 minutos, quando aproveitou belo cruzamento de Pascal Grob e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar aos visitantes.

Em busca do empate inicialmente, a resposta definitiva dos Cherries só veio 12 minutos depois, com Surman, que recebeu belo passe em profundidade de Jordan Ibe e chutou do centro para a esquerda do gol, igualando tudo naquela altura. Seis minutos mais tarde, Defoe, que conhece bem o caminho das redes, marcou em nova assistência de Ibe, dessa vez chutando para o canto direito, dando a vitória aos donos da casa.