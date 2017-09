Davis marca no início e Southampton afunda Crystal Palace na lanterna

Neste sábado (16), o Southampton visitou e venceu o lanterna Crystal Palace fora de casa pela quinta rodada da Premier League 2017/18. Com um gol logo cedo de Steven Davis, além de uma boa atuação de Fraser Forster, os Saints venceram um importante jogo longe da sua casa. Por outro lado, o Crystal Palace segue zerado após cinco rodadas.

Com este resultado, o Southampton pulou, de maneira provisória, para a quinta colocação, chegando aos oito pontos. O Crystal Palace seguirá na lanterna por mais uma rodada com nenhum ponto somado. Na próxima rodada, as duas equipes enfrentaram os maiores de Manchester, ambos no sábado, às 11h. O Crystal Palace visita o Manchester City de Pep Guardiola, enquanto o Southampton recebe o Manchester United de Jose Mourinho.

Esperava-se um Crystal Palace mais presente no ataque nos primeiros 15 minutos, mas não foi bem assim, tanto que logo cedo o Southampton conseguiu abrir o placar, quando Tadic recebeu na direita, cruzou, Hennessey espalmou para o meio da área e Davis finalizou de primeira, no canto, deixando os visitantes na frente: 1 a 0 Southampton.

Mas os Saints praticamente só fizeram isso na primeira etapa. Os donos da casa começaram a atacar e foram em busca do empate. A primeira boa chance veio com Benteke, que completou cruzamento de Loftus-Cheek, mas Forster fez boa intervenção. Depois foi a vez do próprio Loftus-Cheek arriscar de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave de Forster. Mesmo tentando, o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate na primeira etapa.

O Crystal Palace, que terminou melhor a primeira etapa, também voltou melhor para a própria, tanto que criou uma grande chance logo cedo, quando, após cruzamento, mais uma vez Benteke apareceu para completar, só que Forster fez mais uma grande defesa e salvou o Southampton.

Na parte final do jogo, o Crystal Palace se lançou todo para o ataque em busca somar seu primeiro pontinho no campeonato. Porém, foi o Southampton que quase ampliou no fim, quando Cedric recebeu na área, cortou para a esquerda e arriscou, mas Hennessey defendeu. Mesmo tentando, os donos da casa não conseguiram furar Fraser Forster e os Saints saíram do Selhurtst Park com a vitória.