Huddersfield empata com Leicester em jogo aberto e segue sem perder em casa

Com objetivos opostos nesta quinta rodada da Premier League 2017/18, Huddersfield e Leicester se enfrentaram no John Smith's Stadium na manhã deste sábado (16) e, num jogo muito disputado e aberto, as equipes terminaram o confronto igualadas em 1 a 1, depois de gols de Depoitre para os donos da casa e Vardy, de pênalti, para os visitantes.

O resultado final dá o oitavo ponto aos Terriers, que sobe à quinta colocação de maneira provisória, mantendo o bom início na atual campanha. Já os Foxes consegue subir para a 14ª colocação, com agora quatro pontos, a mesma pontuação do primeiro dentro da zona de rebaixamento, o West Ham. Mas leva vantagem no saldo de gols. Rodada ainda terá outros três jogos.

Para a próxima rodada, o Huddersfield visita o Burnley, no sábado (23), às 11h, enquanto que o Leicester recebe o Liverpool no mesmo dia, mas às 13h30. Ambos os horários pelo de Brasília.

Até os 25 minutos, a melhor chance do Leicester havia sido com Iheanacho, em uma jogada individual, mas a finalização acabou sendo bem desviada no caminho. Durante boa parte da primeira etapa, porém, o Huddersfield foi quem tomou as rédes do jogo, atacando bastante o adversário, embora tenha utilizado muito dos cruzamentos para isso. As oportunidades de maior perigo não surgiram na etapa inicial, ficando para a segunda etapa tal situação.

Já para o segundo tempo, logo no começo da etapa, Depoitre recebeu boa bola na frente e, no um contra um versus Maguire, conseguiu ganhar espaço com uma finta, tomou a frente, avançou e conseguiu chutar cruzado na saída de Schmeichel para abrir o placar. Aos quatro minutos, King foi derrubado na área por Löwe, e, na cobrança de pênalti, Vardy capitalizou o empate. Aos seis, Zanka recebeu toque na área e bateu de primeira, mas o goleiro adversário fez a defesa. A partida prosseguiu com este placar até o fim.

Newcastle vence Stoke no St. James' Park e entrar no G-4 da Premier League

Também neste sábado (16), o Newcastle recebeu o Stoke City pela quinta rodada da competição. Os Magpies venceram por 2 a 1, com gols de Atsu e Lascelles para o lado dos donos da casa e Shaqiri marcou para os visitantes. O resultado dá o nono ponto ao United e este sobe à quarta colocação provisória na tabela de classificação, enquanto que os Potters estacionam no quinto ponto e caem para a 13ª posição.

Retornam a campo no próximo final de semana, quando o time de Rafa Benítez atravessa o país para enfrentar o Brighton no domingo (24), às 12h, e a equipe de Mark Hughes recebe o Chelsea, um dia antes, às 11h. Ambos horários pelo de Brasília.