Newcastle faz dever de casa, bate Stoke City e entra no G-4

A 5° rodada da Premier League seguiu neste sábado (16) com duelo de duas equipes que precisavam estabilizar-se no início da temporada. Jogando no St. James Park, o Newcastle recebeu o Stoke City e um vitórias deixariam um dos dois em situação confortável. Melhor para o time da casa, que venceu apertado o confronto por 2 a 1.

O resultado colocou o time do Norte da Inglaterra no G-4, quarta colocação da competição, atrás apenas dos time de Manchester e do Chelsea. Atsu e Lascelles marcaram para os magpies. Shaqiri fez o gol solitário do Stoke City, que teve sequências de três jogos sem derrotas interrompidas após o duelo fora de casa.

Ambas as equipes estiveram no ataque nos primeiros minutos de jogo, apesar de não conseguirem levar perigo aos goleiros. O gol do time da casa saiu aos 19 minutos. Ritchie fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Atsu. O ganês não teve problemas para bater no canto contrário de Butland. O Newcastle teve mais boas oportunidades de ampliar com Joselu e Lascelles. Butland fez boa defesa após chute de Joselu que veio de rebote.

O espanhol começou a segunda etapa perdendo mais uma oportunidade. Joselu recebeu passe e da marca do pênalti chutou por cima do gol. Castigo. O Stoke City arrancou o empate aos 10'. Pelo meio Joe Allen achou Shaqiri, que bateu sem chances para o goleiro dos magpies. E a virada não veio por pouco. Diouf cabeceou no canto mas o goleiro Elliot esticou o braço para evitar o gol.

Só que o Newcastle voltou a ficar na frente. Em mais uma jogada de Matt Ritchie no escanteio, o zagueiro Jamaal Lascelles desviou de cabeça, a bola tocou o travessão mas balançou a rede em seguida. Os visitantes ainda buscaram o empate, em vão.

O time de Rafael Benitez volta a jogar pela Premier League apenas no sábado (23).O Newcastle vai jogar fora de casa contra o Brighton. Já o Stoke recebe no Bet 365 Stadium o Chelsea também no sábado. No entanto, a equipe jogará a fase de 16 avos da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) na terça-feira, quando fora de casa vai enfrentar o Bristol City.