Pep Guardiola destaca importância de Agüero no Manchester City: "Ele é uma lenda"

(Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

A sequência de goleadas no Manchester City acaba de ganhar mais um capítulo: na manhã deste sábado (16), os Citizens venceram o Watford pelo elástico placar de 6 a 0 - Agüero marcou um hat-trick; Gabriel Jesus, Otamendi e Sterling completaram o placar.

+ Agüero dá show, destroça Watford, e City constróiterceira goleada consecutiva

Após a terceira goleada consecutiva, (5 a 0 contra o Liverpool e 4 a 0 contra o Feyernood) o treinador Pep Guardiola enalteceu o desempenho de seus comandados em campo. Para o treinador, o City finalmente encontrou seu estilo de jogo, com destaque à grande eficiência da defesa inglesa.

"Nós encontramos o nosso jogo. Nós podemos fazer passes curtos, jogar com muita energia com nossos laterais subindo e descendo e, como consequência, controlando o jogo, nós ficamos mais uma vez sem levar gol", afirmou.

Agüero, que está a três gols de se tornar o maior artilheiro da história do City, também foi tópico da entrevista de Guardiola. Após a vitória, o treinador enalteceu o argentino e fez questão de destacar os impressionantes números do atacante - são 175 gols desde sua chegada à Manchester na temporada 2011/2012.

Agüero está a três gols de alcançar marca histórica no City (Foto: Ben Stansall/AFP via Getty Images)

"Os números de Sergio (Agüero) falam por si só, o nível dele é incrível. Ele é muito inteligente e nós precisamos dos gols dele. (...) Sergio precisa de três gols para bater o recorde e vai conseguir em breve. Esperamos fazer uma boa celebração do feito, porque ele é uma lenda, uma parte da história do clube. E isso é bom para ele. É um jogador que me anima quando o vejo jogar, não só marcando gols", declarou o treinador.

Guardiola ainda falou sobre a dupla do argentino com Gabriel Jesus. O comandante dos Citizens demonstrou sua satisfação em ver os dois jogadores atuando juntos em campo e enalteceu as qualidades do brasileiro.

"Na última temporada nós tivemos apenas sete ou oito jogos com o Gabriel Jesus. Eu pensei que ele e Sergio poderiam jogar juntos e eles mostraram isso. Gabriel é um lutador, nos ajuda por muitas razões, marca gols. É muito importante para nós", finalizou o comandante.

Pela Premier League, o Manchester City volta a campo no próximo sábado (23) - em partida válida pela sexta rodada do torneio, os Citizens recebem o Crystal Palace no Etihad Stadium.