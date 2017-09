Jürgen Klopp admite frustração com empate e fala sobre readaptação de Philippe Coutinho

(Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

Jürgen Klopp está tendo dificuldades em aceitar o último resultado do Liverpool: na manhã deste sábado (16), os Reds empataram por 1 a 1 com o Burnley, jogando em casa. Salah e Scott Arfield marcaram os gols do confronto.

Para o treinador, o desempenho dos Reds era digno de uma vitória no Anfield Stadium. Em entrevista pós-jogo, Klopp não disfarçou sua frustração com as diversas finalizações desperdiçadas por seus comandados.

"É por isso que ainda não estou com o humor perfeito, eu acho. Me parece estranho, errado, mas é um fato - nós empatamos. Fiquei satisfeito com várias partes do jogo. Fizemos sete mudanças mas ainda assim era um jogo fluido, parecia futebol de verdade - futebol ofensivo, dominante e com posse de bola, como deveria ser. (...) Foi nossa melhor partida contra o Burnley desde que cheguei, obviamente não em questão de resultados, mas de performance", afirmou.

O treinador ainda falou sobre o aguardado retorno de Philippe Coutinho aos titulares do Liverpool. Segundo Klopp, falta ritmo de jogo ao atleta brasileiro, que sentiu dores musculares durante o confronto deste sábado.

"Ele precisa de ritmo. Nós não queríamos tirá-lo, foi confuso quando fizemos a substituição. Perguntei a ele (sobre sua condição física) e ele me deu um sinal de positivo. Durante uma pausa para hidratação, ele disse 'OK, são só cãibras, mas talvez seja melhor parar' e o sacamos", completou.

Ao final da entrevista, Klopp minimizou os resultados não tão satisfatórios do Liverpool na Premier League. O comandante também fez questão de depositar toda sua confiança na evolução dos Reds ao longo do campeonato nacional inglês.

"Ainda temos espaço para melhorar. Isso estava claro na pré-temporada, mas nós poderíamos ter vencido todos os nossos jogos até agora se você pensar na performance. Isso é algo muito importante (...) Não vencemos todos os jogos e perdemos um por um placar alto (derrota de 5 a 0 para o Liverpool), mas todos que estavam presentes viram que foi uma partida estranha. Sim, temos que melhorar, mas existem vários pontos positivos", finalizou o treinador.

Pela Premier League, o Liverpool volta a campo no próximo sábado (23). Os Reds viajam para enfrentar o Leicester fora de casa, no King Power Stadium.