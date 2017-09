Jogo Chelsea x Arsenal AO VIVO online pela Premier League 2017/18 (0-0)

Bom dia torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora, conosco, o clássico londrino entre Chelsea x Arsenal pela quinta rodada da Premier League 2017/18. A partida começará às 9h30, pelo horário de Brasília.

O Chelsea vem para o confronto em boa fase depois de vencer os seus quatro últimos compromissos. Jogos pela PL contra Leicester, Tottenham e Everton foram contabilizados como triunfos, enquanto que um contundente 6 a 0 foi feito em cima do Qarabag pela UCL.

A equipe de Antonio Conte ocupa a terceira colocação na tabela com nove pontos ganhos, sendo três vitórias e uma derrota (na estreia, em casa, contra o Burnley) em quatro jogos até então. A recuperação do revés no começo está sendo bem realizada até aqui.

Na temporada passada, os Blues foram campeões da Premier League, portanto, neste ano defendem o título da competição. Triunfaram por sete pontos de vantagem para o vice-líder Tottenham.

Donos da casa, o Chelsea vem para o jogo com um retrospecto muito positivo sobre o Arsenal. Jogando no Stamford Bridge, os Blues venceram os últimos cinco confrontos, incluindo uma goleada por 6 a 0 em 2014. A última derrota jogando em seus domínios foi em 2011, em um 5 a 3 aos Gunners.

Na última vez que jogou contra o time de Arsène Wenger, o Chelsea perdeu, pela Supercopa da Inglaterra na abertura da temporada na terra da rainha. Nos pênaltis, Antonio Conte viu seus comandados perderem o título depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Para Antonio Conte, jogar contra o Arsenal sempre é um desafio, mesmo que o adversário apresente sinais de mau momento. "Arsenal é um dos seis melhores times na Inglaterra e jogar contra eles é sempre de extrema importância. Eles têm um ótimo elenco e devem lutar pelo título, aumentando ainda mais a importância do jogo - assim como é com City, United, Liverpool e Tottenham", comentou o italiano.

Os Blues não poderão contar com Danny Drinkwater, que está com lesão muscular.

Já no lado do Arsenal, a equipe tenta se encontrar nesse início de temporada. Depois de muitas controvérsias durante o fim da janela, envolvendo jogadores querendo sair e dúvidas por parte da torcida e especialistas com relação ao poder de fogo do clube, os Gunners querem usar o clássico de domingo como o início de uma arrancada.

Nesta competição, ocupa a 12ª posição, com apenas seis pontos ganhos de 12 possíveis. Venceu duas (Leicester e Bournemouth) e perdeu duas (Stoke City e Liverpool), incluindo um 4 a 0 para os Reds.

Na temporada passada, terminou apenas em quinto lugar, pior colocação na história de Arsène Wenger com o clube inglês, visto que ele assumiu há 21 anos atrás. A ideia nesta temporada é o retorno à UCL.

Participando da Uefa Europa League, os Gunners venceram no meio de semana o Colônia, em casa, por 3 a 1 depois de precisar reverter o placar frente aos alemães. Gols de Sánchez, Bellerín e Kolasinac garantiram o resultado positivo.

Embora o retrospecto em Stamford Bridge não é positivo, o Arsenal venceu o Chelsea em três dos últimos quatro confrontos, incluindo vitória na final da Copa da Inglaterra da temporada passada e um 3 a 0 também na época 16/17 no Emirates Stadium.

Esse bom momento contra o Chelsea é o que Wenger quer focar, buscando continuar com a sequência positiva. "Eu sei que no Bridge não temos um recorde bom nos últimos tempos, mas o recorde recente e geral é bem favorável, então precisamos focar mais na nossa performance em si do que no lugar onde estamos atuando", disse na entrevista pré-jogo.

Para o jogo, o Arsenal não poderá contar com Santi Cazorla, Francis Coquelin e Mesut Özil, esse último confirmado pelo técnico que não estará na equipe que enfrenta o Chelsea.