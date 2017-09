Wenger enaltece empenho do elenco em empate: "Respondemos como eu esperava"

Foto: Divulgação/Arsenal

O Arsenal visitou o Chelsea neste domingo (17) pela Premier League e apesar do clássico ter sido bem disputado, terminou em empate sem gols.

O último jogo fora de casa dos Gunners foi também um clássico, contra o Liverpool, porém os londrinos foram atropelados por 4 a 0. Em entrevista após o jogo, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, falou sobre o espírito e comprometimento do seu elenco.

Perguntado sobre o time ter mostrado uma postura de luta na partida, Wenger concordou mas ressaltou que isto não é algo novo. "Sim, mas as pessoas esquecem que há dois meses vencemos o Chelsea na final da copa e eles não te dão a copa, sabe, então acredito que já mostramos isso muitas vezes.", disse o treinador francês.

"Você deve aceitar as críticas quando temos o tipo de desempenho que tivemos em Liverpool, e a única maneira de responder é dentro de campo, como fizemos hoje. Era uma questão de hoje sobre o que aconteceria, pelo menos com nossa atitude, a resposta, determinação.", acrescentou Wenger.

"O desafio era maior, porque jogamos a final em campo neutro e hoje jogamos na casa deles, onde são tradicionalmente fortes. Mas no geral, acredito que fizemos exatamente o que esperei que o time faria."

O lateral espanhol Héctor Bellerín também falou um pouco após o clássico e se mostrou desapontado por não sair com os três pontos."Estou desapontado pois tivemos chances de vencer o jogo", disse Bellerín após o apito final. "Pra ser justo, eles tiveram algumas também, mas acho que se fôssemos eficientes no começo do jogo, seria bem diferente com as chances que tivemos."

O Arsenal ocupa a décima segunda posição no campeonato inglês e enfrenta o West Brom no próximo dia 25, segunda-feira.