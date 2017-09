Conte aprova atuação do Chelsea apesar de empate sem gols com Arsenal

Foto: Catherine Ivill / AMA via Getty Images

Quando dois rivais se enfrentam, a chance do jogo ser físico, nervoso ou truncado é grande. Chelsea e Arsenal duelaram pela Premier League neste domingo (17) e a partida terminou empatada em 0 a 0, mas Antonio Conte, técnico dos Blues, elogiou a performance de seus comandados na entrevista pós-jogo, além de comentar sobre os cartões vermelhos que seu time anda levando neste começo de temporada.

Clássicos muitas vezes são decididos no detalhe ou em quem consegue ser mais eficiente naquela bola importante. Pedro teve essa chance para o time de Stamford Bridge, mas acabou errando o tempo do esférico e chutou para defesa de Cech. Mas a atuação da equipe em si agradou Conte, que também lembrou da força do Arsenal.

"Foi uma performance muito boa", disse à Chelsea TV. "Quando você joga esse tipo de jogo, é sempre uma grande partida e você sabe muito bem que tudo pode acontecer. Iniciamos o embate muito bem nos primeiros 20 minutos, mas depois sofremos um pouco. Muitas vezes as pessoas esquecem que o Arsenal está entre um dos seis melhores; eles têm um dos melhores jogadores e são muito fortes. Sabíamos quem enfrentaríamos", declarou o italiano.

David Luiz, zagueiro dos atuais campeões da Premier League, foi expulso no fim do jogo ao dar uma entrada perigosa em Sead Kolasinac. A expulsão do zagueiro contabilizou a terceira em cinco jogos, mesmo número de cartões vermelhos que a equipe teve nos últimos 73 confrontos antes do início desta Premier League. Conte, porém, não quis comentar a decisão do árbitro, mas falou sobre antecedentes da falta.

"Você sabe muito bem que eu não gosto de comentar decisões de árbitros. Não fiz isso no passado e não farei agora. Tudo o que eu posso dizer agora é para analisarmos com calma o que aconteceu antes da falta de David Luiz e com certeza houve falta ali. Foi decisão do juiz, mas se a falta tivesse sido marcada, não teríamos levado o cartão vermelho", apontou Conte, lembrando o lance em que o brasileiro vinha sendo empurrado.

Em terceiro lugar na competição com dez pontos, o Chelsea está a três dos líderes Manchester City e United. O clube retorna a jogar pela Premier League no próximo sábado (23), quando enfrenta o Stoke City no Britannia Stadium, às 11h pelo horário de Brasília. Mas antes, tem compromisso pela Copa da Liga Inglesa, onde recebe o Nottingham Forest na quarta-feira (20).