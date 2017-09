Oxlade-Chamberlain precisa de um tempo para se adaptar ao estilo do Liverpool, diz Klopp

Foto: Getty Images/Andrew Powell

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou que o meia-atacante Alex Oxlade-Chamberlain precisará de tempo para se adaptar ao estilo de jogo dos Reds. O inglês está de prontidão para sua primeira partida como titular pelo Liverpool, diante do Leicester City nesta terça-feira (19), pela Carabao Cup.

Klopp até agora restringiu o tempo do ex-Arsenal a apenas 57 minutos pulverizados em três aparições como substituto, sendo que 45 minutos em uma substituição de emergência diante do Manchester City, após o cartão vermelho de Sadio Mané.

Quanto ao jogo contra o Leicester, Klopp diz que avalia o que fará com Oxlade-Chamberlain. "Estamos trabalhando nisso. Estamos obviamente junto com ele e os analistas para mostrar a ele como queremos que jogue nesta ou naquela posição. Então, há trabalho a fazer, mas não há pressa. É assim que é, mas é realmente bom que ele esteja aqui", disse o alemão.

O técnico do Liverpool ressalta que ter tempo de preparação em uma pré-temporada é fundamental para a adaptação de um novo jogador. "É claro que é sempre melhor, e no próximo ano será assim, se um novo jogador entrar no início da temporada pelo menos, se não para a pré-temporada. Isso seria ainda melhor", salientou Klopp.

"Agora estamos realmente neste ritmo de três jogos por semana, e durante a parada para a data FIFA ele [Oxlade-Chamberlain] estava com a seleção. Portanto, não é fácil [a adaptação] e leva tempo. Mas já no fim de semana [contra o Burnley], ele apareceu em uma situação difícil e jogou muito bem", concluiu o técnico dos Reds.

Klopp está convencido de que Oxlade-Chamberlain tomou a decisão certa ao deixar o Arsenal rumo a Anfield, mas descartou as sugestões de que o desenvolvimento do inglês de 24 anos parou em Londres."Eu pensei que fazia sentido para Alex mudar o clube e vir aqui. Ele jogou todos os jogos pelo Arsenal desde o início e agora ele para cá e está no banco, então parece, 'Oh, não é a melhor decisão', mas é uma coisa de longo prazo. Queremos usá-lo e prepará-lo também. É bom para todos no momento", afirmou o alemão.

Jürgen Klopp destaca a importância da polivalência e da versatilidade em uma liga como a Premier League. "É da mais alta qualidade você poder jogar em diferentes posições na Premier League. Isso diz muito sobre você. O julgamento de fora pode fazer parecer que você não se desenvolve, mas jogar em diferentes posições é o desenvolvimento", explicou o alemão.

O comandante do time de Anfield falou sobre como a pressão pode ter sido um fardo para Oxlade-Chamberlain, mas destaca que ainda está em tempo de desenvolvê-lo.

"Provavelmente, quando Alex tinha 18 ou 19 anos, as pessoas achavam que ele seria "o cara", como as pessoas pensam muitas vezes muito cedo, e imediatamente você coloca um fardo nas costas. Isso dificulta o desenvolvimento. Ele [Oxlade-Chamberlain] está em uma idade perfeita e ainda é capaz de dar grandes passos", concluiu Jürgen Klopp.