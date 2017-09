Rooney tem carteira de habilitação apreendida após se declarar culpado por dirigir bêbado

Rooney depois de deixar sala de audiência (Foto: Anthony Devlin/Getty Images)

No início deste mês, Wayne Rooney foi preso dirigindo bêbado e aguardava julgamento até então. Nesta segunda-feira (18), o jogador do Everton foi banido por dois anos de dirigir após se declarar culpado.

Rooney também recebeu pena de 12 meses de serviço comunitário e 100 horas de trabalho não remunerado. "Depois da audiência de hoje eu quero me desculpar publicamente pela minha imperdoável falta de julgamento em dirigir acima do limite legal. Foi completamente errado", disse o inglês.

"Já me desculpei com minha família, meu treinador, presidente e todo mundo no Everton FC. Agora quero me desculpar com todos os fãs e todo mundo que me seguiu e apoiou durante minha carreira.", disse Wayne pedindo o perdão público.

"É claro que aceito a sentença do tribunal e espero conseguir alguma compensação através do meu serviço comunitário", acrescentou. A defesa de Rooney solicitou ao juiz John Temperley retirar a pena de serviço comunitário pois o jogador já realiza trabalhos de caridade. No entanto, o juíz não se sentiu convencido que aplicar uma multa maior teria o mesmo efeito.

O júri chegou à conclusão de que Rooney estava quase três vezes acima do limite de velocidade e o teste do bafômetro indicava 104 microgramas de álcool em 100 mililitros de sopro. O limite na Inglaterra e no País de Gales é de 35 microgramas por 100 mililitros.