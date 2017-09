Conte diz que Hazard está pronto para jogar e deve ser titular contra Nottingham Forest

Hazard anda sendo fundamental para o futebol de Conte (Foto: Getty Images)

Eden Hazard marcou 16 gols e cinco assistências na temporada passada para ajudar o Chelsea a vencer o título da Premier League. No entanto, depois de passar por uma cirurgia no tornozelo, o belga ainda não teve grande participação no time de Antonio Conte e o italiano disse em entrevista que o atleta deve voltar ao time titular pela Copa da Liga nesta quarta-feira (19), contra o Nottingham Forest. O camisa 10 ainda não começou jogando pelos londrinos nesta época.

Hazard estreou pela seleção belga no início deste mês e a única vez que jogou pelo time dos Blues foi ao sair do banco no segundo tempo no empate em 0 a 0 com o Arsenal no último domingo.

"Para Eden, agora é o momento certo para começar e tentar jogar a partida inteira", disse Conte em entrevista antes de enfrentar o Nottingham Forest na quarta-feira. "Espero estar com ele no último estágio de sua lesão. Na minha carreira como jogador, me machiquei muito e tenho uma certa experiência. Com ele, estamos cuidando bem da situação."

Hazard já declarou que o treinador italiano conseguiu melhorá-lo como jogador em apenas uma semana após substituir José Mourinho, porém Conte acredita que o belga tem mais ainda para aprimorar.

"Nosso trabalho é tentar aperfeiçoar cada jogador em atributos táticos, físicos e mentais", disse Conte.

"A coisa mais importante é ter jogadores abertos para receber mais informação. Ter jogadores com boa vontade de aprender e melhorar. Eden é um jogador de elite, e melhorou muito. Ele pode continuar a melhorar e se tornar um dos melhores", acrescentou o treinador ex-Juventus e Seleção Italiana.

O Chelsea enfrenta o Nottingham Forest pela Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (20), às 15h45, horário de Brasília, e pelo que sugeriu o técnico do Chelsea, Hazard deve ser titular na partida.