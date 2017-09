Wenger confirma lesão e Welbeck desfalca Arsenal por até um mês

Welbeck perderá jogos da Copa da Liga, da Premier League e da Europa League (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC)

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, confirmou nesta terça-feira (19) que Danny Welbeck ficará de fora do time pelo menos até a próxima pausa para a data Fifa no começo de outubro - as duas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O atacante sofreu uma lesão na virilha no útlimo domingo (17), no empate em 0 a 0 contra o Chelsea no Stamford Bridge.

Com isso, o camisa 23 perderá o jogo desta quarta-feira (20) pela Copa da Liga Inglesa contra o Doncaster Rovers no Emirates Stadium, além de dois jogos pela Premier League (contra West Ham e Brighton and Hove Albion, ambos em casa) e um pela Uefa Europa League (contra o Bate Borisov, na Bielorússia).

“Danny será examinado hoje. Não sabemos o quão grave é sua lesão na virilha, mas certamente ele estará fora até a pausa internacional”, disse Wenger. O primeiro jogo do Arsenal após a rodada das eliminatórias é no dia 14 de outubro pela Premier League, contra o Watford fora de casa, no Vicarage Road.

Assim, a convocação de Welbeck para os jogos da Inglaterra contra a Eslovênia em casa no dia 5 de outubro, e contra a Lituânia fora no dia 8, está seriamente ameaçada. Presença regular no elenco do English Team, ele esteve no grupo que participou dos dois últimos jogos no começo de setembro contra Malta (marcando um gol na vitória por 4 a 0) e Eslováquia.

Wenger também adiantou que Mesut Özil não irá jogar pela Copa da Liga nesta quarta. O meia alemão teve um problema no joelho que o tirou do jogo contra o Chelsea e segue fora do time para concluir a recuperação. Além dele, o volante Francis Coquelin e o lateral-direito Mathieu Debuchy também não jogam contra o Doncaster Rovers. Em compensação, o defensor Calum Chambers estará disponível no elenco para a partida.

“Mesut está treinando novamente, mas para quarta, não (irá logar). Ele tem uma pequena inflamação em seu joelho. Será um time similar ao que jogou contra o Colônia”, disse o técnico, referindo-se à vitória por 3 a 1 contra o Colônia no último dia 14, pela primeira rodada do grupo H da Europa League. Na ocasião, o time titular foi: Ospina; Holding, Mertesacker e Monreal; Bellerín, Iwobi, Elneny e Maitand-Niles; Walcott e Sánchez; Giroud (Kolasinac, Wilshere e Nelson entraram no segundo tempo).