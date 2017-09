Filho de Alex Ferguson, técnico do Doncaster pede ajuda ao pai para enfrentar Arsenal na Copa da Liga

Com o pai assistindo ao jogo, escocês terá grande desafio frente os Gunners (Foto: Lynne Cameron / Getty Images)

Durante 17 anos, Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger se enfrentaram pelo menos duas vezes por temporada na Inglaterra. A vasta experiência e as 23 vitórias em 50 partidas do escocês frente ao francês renderam pedido de ajuda do filho, Darren Ferguson, treinador do Doncaster, clube que enfrentará o Arsenal pela Copa da Liga nesta quarta-feira (30).

Alex Ferguson se destacou, ao longo dos anos, por conseguir 'montar uma casa com um tijolo' ao não precisar de contratações de grandes estrelas para conquistar títulos. Além disso, conseguiu bater o rival com mais constância no fim de sua carreira, incluindo o notório triunfo por 8 a 2 em 2011. Todo esse recorde positivo pode ser um ponto a favor do filho, Darren, que enfrentará Wenger pela Copa da Liga.

"Sim, nós [Darren e Alex Ferguson] conversamos sobre este jogo frente ao Arsenal", confirmou o treinador do Doncaster quando perguntado se pediu dicas ao pai. "Ele, minha mãe e toda minha família estarão presentes para a partida, bem como as famílias dos rapazes [referindo-se ao jogadores], mas o importante é que tenhamos foco atuemos bem", acrescentou.

Apesar de rivais, o respeito entre ambos sempre foi mútuo (Foto: David Price / Arsenal FC via Getty Images)

Embora rivais por anos, o respeito que existe entre os SAF e Arsène sempre foi algo visível nos jogos entre os dois. Este também foi tópico na entrevista envolvendo o escocês de 45 anos, que relembrou a competitividade que também esteve sempre presente.

"Eles [Wenger e Ferguson] eram muito respeitosos um com o outro. Se davam muito também, mas precisavam ser competitivos. Eles tinham que ter isso quando treinam suas equipes e eu estou bem ansioso para enfrentar Wenger [e ver essa competitividade]. Ele é um ótimo treinador, mas o objetivo agora é tentar vencê-lo, embora sei que será difícil", revelou o ex-jogador.

O atual técnico dos Gunners recentemente passou o ex-Manchester United no que diz respeito a tempo de cargo na Premier League desde que ela nasceu em 1992, proveniente da antiga First Division. A longevidade e lealdade de ambos com seus trabalhos é uma das características que os tornam grandes técnicos de futebol, além de ser apreciado pelo filho do aposentado comandante.

"Você passa a respeitar essa longevidade nos cargos de ambos ainda mais quando se torna técnico e eu venho treinando há dez anos. E, assim como a longevidade, o trabalho que Wenger tem feito no Arsenal é incrível", elogiou.

A força da rivalidade que hoje existe entre Manchester United e Arsenal é ligada diretamente aos dois técnicos, principalmente depois do começo da Era Wenger nos londrinos até 2003, quando os títulos da Premier League foram divididos entre ambos, sendo três ao francês e cinco para o escocês. Quando os Red Devils venciam, os Gunners eram segundo e vice-versa - com exceção de 2001/02, que Liverpool ocupou a segunda posição.