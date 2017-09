Técnico do Burton, Nigel vê semelhanças entre José Mourinho e seu pai Brian Clough

Filho do lendário Nigel, Brian Clough treina o Burton desde 2015 (Foto: James Baylis – AMA/Getty Images)

Nesta quarta-feira (20), o Burton Albion, da segunda divisão da Inglaterra, teve a chance de ir a Old Trafford e enfrentar o Manchester United pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. E o treinador da equipe, Nigel Clough, disse ver muitas semelhanças entre duas lendas: o comandante do rival, José Mourinho, e seu pai, Brian Clough.

Brian Clough foi um ex-jogador e treinador no futebol inglês. Como atleta, era atacante e marcou incríveis 251 gols em 274 jogos por Sunderland e Newcastle, até ter que encerrar a carreira em 1964 com 29 anos, após uma séria lesão nos ligamentos do joelho. Já como técnico, ele conquistou feitos incríveis com equipes de menor escalão: foi campeão inglês com o Derby County em 1971/72, e campeão inglês, tetracampeão da Copa da Liga e bicampeão da Europa anos depois com o Nottingham Forest.

Em entrevista na véspera do jogo, Nigel Clough comparou o estilo de Mourinho ao de seu pai. Ele afirmou que ambos são muito decididos, falam o que pensam e tem um estilo bastante espontâneo. Nigel também lembrou que Mourinho escreveu o prefácio de “I Believe in Miracles” (em português, “Eu Acredito em Milagres”), livro que conta a história do Nottingham Forest sob o comando de Brian na Inglaterra e na Europa.

“Acho que a maneira com a qual eles vão e lidam com as coisas de uma forma tão absurda. É preto ou branco e é isso. Se um jogador faz o trabalho por ele, ele o tem, e se não, é isso aí. Acho que eles olham para as coisas de uma maneira muito parecida. Acho que na maneira com a qual ele (Mourinho) lida com a imprensa e a mídia há similaridades, mas ele diz o que pensa e essa é a grande semelhança. Eu falei com ele, mas não o conheci. Ele fez o prefácio do livro “I Believe in Miracles”, do Forest. Conversei com ele brevemente sobre isso. Estou ansioso”, disse Nigel.

Ele também lembrou com carinho da última vez em que o Burton enfrentou o United pela Copa da Liga, em 2006 – Nigel era jogador da equipe. Na época, o time até então era quase amador e jogava na Football Conference (equivalente à quinta e sexta divisões do futebol inglês), mas conseguiu um empate em 0 a 0 contra a equipe de Sir Alex Ferguson no então recém-inaugurado Pirelli Stadium.

Até hoje o jogo é lembrado pelos torcedores dos Brewers como um dos maiores resultados de sua história, forçando um inimaginável replay em Old Trafford, que os Red Devils venceram por 5 a 0. Apesar disso, o jogo rendeu uma excelente premiação de £500 mil ao time na temporada de estreia do novo estádio, o Pirelli Stadium. Ademais, sua torcida registrou o maior público visitante na história da Copa da Liga (11.000 torcedores do Burnley foram até Manchester).

“Acho que o presidente Ben Robinson estava em lágrimas. Sério, ele estava chorando de tanta emoção naquele dia. Ele sabia na época o que significava para o clube ir em frente e jogar aquele replay”, lembra Clough.