Fifa investiga Chelsea devido à política de transferência de atletas jovens

Nesta quarta-feira (20), a Fifa anunciou que está investigando transferências de atletas da base realizadas pelo Chelsea. A entidade proíbe que os clubes assinem com estrangeiros com menos de 18 anos, a menos que os pais dos jogadores tenham migrado por questões não envolvidas com o futebol.

Esta será a terceira vez que os Blues passam por investigação em um intervalo de oito anos. Em 2009, a equipe foi punida e teve que ficar sem fazer contratações por dois anos. Outros times europeus, como Real Madrid e Atlético de Madrid, também já tiveram que cumprir suspensão.

Em comunicado, a Fifa confirmou a existência de tal operação, mas não entrou em detalhes: "Podemos confirmar que uma investigação está em andamento. No entanto, não podemos divulgar quaisquer minúcias em relação à questão em apuração."

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, um representante do Chelsea negou as acusações, afirmando que o clube segue todos os estatutos determinados pela instituição e não descumpriu nenhuma norma.

Na recente janela de transferências de verão, fechada no dia 31 de agosto, os Blues gastaram cerca de € 200 milhões com reforços. No entanto, a Fifa não está interessada em averiguar tais reforços, visto que já foram legalizados e cumpriram as determinações da entidade.