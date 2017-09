Klopp diz que críticas ao Liverpool são exageradas: "Parece que somos o pior time do campeonato"

Google Plus

Foto: Plumb Images via Getty Images

O Liverpool não vive bom momento. São quatro jogos sem vitória, sendo dois empates e duas derrotas, além de ter sido eliminado da Copa da Liga pelo Leicester por 2 a 0 fora de casa. Tendo o time sido alvo de muitas críticas, o treinador da equipe, Jürgen Klopp, rebateu-as em entrevista, acreditando que elas sejam mais fortes do que deveriam, embora reconheça os problemas.

"Parece que não temos nenhum ponto e que somos o pior time do campeonato. É mais ou menos assim que vocês da imprensa falam. (...) Óbvio que temos problemas e é por isso que temos 'somente' oito pontos e não 15", declarou.

Campeão na Alemanha e vice-campeão da Uefa Champions League em seus tempos de Borussia Dortmund, Klopp conhece o caminho do sucesso e sabe que ele precisa ter o reconhecimento dos problemas e no reparo deles, mas o conserto não vem na sala de imprensa, segundo o alemão.

"Eu conheço esses problemas e já decidi como quero trabalhar com isso, e se eu falar muito sobre, criam-se manchetes. E elas não nos ajudam. (...) Para mim, é importante o que fazemos e como trabalhamos. Falamos sobre algo e trabalhamos nisso. Essa é a importância de uma semana com três partidas, nos dá uma sessão de treino a mais. Espero que possamos aproveitá-la para melhorar e provar isso no sábado", afirmou.

Klopp ainda falou que prefere treinar um time ofensivo com fragilidades defensivas do que o contrário. O técnico acredita que mesmo com falhas individuais, o time consegue sair vitorioso das partidas: "Provamos isso inúmeras vezes".

O treinador do Liverpool também falou a condição física de alguns jogadores, entre eles o recém-contratado Alex Oxlade-Chamberlain, bastante criticado por torcedores pela atuação contra o Leicester no King Power Stadium na última terça-feira (19).

"Ele (Chamberlain) teve um pequeno problema na panturrilha; não chega a ser uma lesão. Ele não fez a melhor partida da carreira, então muitos o questionam. Mas eu confio nele", afirmou o treinador.

Klopp não confirmou a volta da dupla de zaga titular dos Reds, Joel Matip e Dejan Lovren, que também não jogaram na terça. O treinador alemão disse que ambos estão se recuperando fisicamente.

O Liverpool volta ao King Power Stadium neste sábado (23) para enfrentar novamente o Leicester, desta vez em jogo válido pela sexta rodada da Premier League.