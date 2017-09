Em duelo de opostos, Manchester City recebe o Crystal Palace pela Premier League

(Arte: Gerson Barbosa/Vavel Brasil)

Em duelo de opostos na tabela, o líder Manchester City recebe o lanterna Crystal Palace pela sexta rodada da Premier League 2017/18 em jogo a ser realizado no Ettihad Stadium em Manchester.

Os Citizens estão em ótima fase com 13 pontos em 5 rodadas e a equipe de Pep Guardiola vêm de uma impressionante goleada de 6 a 0 sobre o Watford no Vicarage Road. Já o Crystal Palace segue seu péssimo momento e ainda não pontuou na competição. A equipe de Roy Hodgson perdeu para o Southampton por 1 a 0, dentro do Selhurst Park na última rodada.

No histórico do confronto, o Manchester City leva a melhor sobre o time de Londres. Foram 57 jogos no total, com 30 vitórias dos Citizens, 15 do Crystal Palace e 12 empates. O City marcou 101 gols no total e o Palace marcou 60.

Com uma possível volta de Kompany, City busca se afastar do rival United na liderança

Empatado com o seu rival Manchester United na liderança, o Manchester City busca aproveitar o péssimo momento vivido pelo Crystal Palace para se afastar do rival na tabela e garantir uma liderança isolada. As duas equipes estão empatadas em todos os critérios.

A equipe de Pep Guardiola pode contar com uma possível volta de seu capitão Vincent Kompany que estava lesionado e não atuava desde a 3ª rodada da competição quando o Manchester City derrotou o Bournemouth no Vitality Stadium pelo placar de 2 a 1. Já o meia Ilkay Gundogan teve uma lesão muscular na vitória sobre o West Bromwich Albion pela Copa da Liga Inglesa no meio de semana e deve desfalcar a equipe por cerca de um mês.

Apesar da má fase do adversário, o técnico Pep Guardiola disse que respeita muito o Crystal Palace e que acompanhou os últimos jogos da equipe, no qual ele afirma que o Palace deve tirar lições positivas apesar das derrotas.

"Eu respeito muito a equipe do Crystal Palace. Pelo que eu vi da atuação deles contra o Southampton e especialmente o que eles jogaram contra o Burnley, não será um jogo fácil. Eles criaram várias chances em ambas as partidas" afirmou o técnico espanhol.

Guardiola acredita que um vacilo da equipe do Manchester City pode custar o jogo para sua equipe e que os jogadores devem refletir enquanto dormem que podem perder a partida.

"Meus jogadores devem respeitar o seu adversário independentemente da fase em que a equipe se encontra. Eles devem saber que eles podem perder o jogo. Os atletas devem dormir em suas casas, pensando que eles podem perder e se eles tiverem essa mentalidade, nós estaremos mais perto de vencer esta partida" concluiu o treinador.

Palace conta com a estréia do zagueiro Sakho para diminuir o número de gols sofridos.

A fase do Crystal Palace não é nada boa. Com 5 derrotas nos últimos 5 jogos e uma tabela bastante díficil pela frente, os comandados de Roy Hodgson terão bastante trabalho para sair desta situação. A classificação na Copa da Liga Inglesa após vitória de 1 a 0 sobre o Huddersfield Town, deu um ânimo para que o ex-técnico da Seleção Inglesa possa trabalhar em paz para tirar o time desta situação.

Para o jogo deste sábado, a equipe vai contar com a estréia do zagueira Mamadou Sakho, contratado junto ao Liverpool no último dia da janela de transferências e que finalmente poderá fazer a sua estréia. Os desfalques são o winger Wilfred Zaha e o atacante Connor Wickham, ambos lesionados.

O treinador do Crystal Palace, Roy Hodgson, afirma que a pressão sobre os seus jogadores não vai acabar até a equipe conseguir bons resultados.

"A pressão nunca vai acabar, eu estaria mentindo se eu dissesse isso para os meus jogadores. Nós precisamos de pontos e perfomances melhores com o passar do tempo, aí sim a pressão vai diminuir". afirmou o treinador.

Apesar da situação crítica da equipe e o grande desafio que o Palace vai enfrentar, o treinador afirmou que os jogadores não devem ficar preocupados ou ansiosos, mas que têm que lutar para tirar o time dessa situação.

"Os nossos atletas não devem ficar preocupados, ansiosos ou com medo dos desafios que vamos enfrentar daqui para frente. Eles tem de lutar com unhas e dentes para tirar a equipe dessa situação". concluiu o técnico inglês.