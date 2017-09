United conta com gol único de Lukaku para vencer Southampton e seguir na cola do City

Em partida válida pela sexta rodada da Premier League 2017/18, o Southampton recebeu o Manchester United no St. Mary's Stadium na manhã deste sábado (23) e os Red Devils acabaram saindo com a vitória mínima com gol de Romelu Lukaku, que marcou agora oito gols em oito partidas pelo seu novo time. No segundo tempo, os anfitriões fizeram uma pressão, mas não chegaram ao tento de empate.

O triunfo mantém o time de José Mourinho na segunda posição na tabela de classificação, com os mesmos 16 pontos do líder City, que venceu o Palace na rodada, mas perdendo no saldo de gols. Já para os Saints, o revés significa manutenção dos oito pontos conquistados até então e queda para a 11ª colocação, podendo cair ainda mais caso Arsenal vença na segunda-feira.

Na próxima rodada, o Southampton visita o Stoke City às 11h do sábado (30), enquanto que o Manchester United joga, no mesmo horário, contra o Crystal Palace no Old Trafford, mas entra em campo pela Uefa Champions League no meio de semana.

Lukaku marca para abrir placar ao United na primeira etapa

Os donos da casa começaram mais em cima dos visitantes, que tentavam apresentar um estilo de jogo focando na transição quando o adversário estivesse vulnerável, embora tentasse trabalhar mais a bola quando a tinha nos pés. Conforme o tempo foi passando, porém, o United começou a tentar impor um controle maior no jogo, enquanto que o Southampton ficava com o contra-ataque ao seu favor.

Aos 19 minutos, Lukaku recebeu cruzamento na área e subiu para cabecear para o gol. Forster acabou defendendo no rebote, mas ficou no chão para ver o belga finalizar o trabalho e movimentar o placar pela primeira vez no jogo. Após o tento, os papéis acabaram se alternando aos poucos, visto que a urgência dos donos da casa de chegaram ao empate. Rashford, aos 27 minutos, cobrou falta um pouco mais afastada, mas mandou à direita de Forster.

A partida seguiu sem grandes chances para os dois times, tendo um jogo mais físico, pegado do que se viu no início. Enquanto que a estratégia dos Saints não vinha dando certo, a dos Red Devils, por outro lado, conseguiu seguir seu curso na partida, controlando o relógio, as ações ofensivas e não dando espaço para que o adversário pudesse criar algo no ataque. E com o placar de 1 a 0 terminou o primeiro tempo.

Southampton pressiona, mas United segura resultado

Já na etapa final, o Southampton começou em cima do adversário, visto a urgência de marcar um gol para conquistar o empate dentro de casa. Aos cinco minutos, um cruzamento para a área rasteiro passou por todo mundo, indo morrer na linha de fundo, arrancando o grito do torcedor da casa. Aos 11, Redmond apareceu pela esquerda, abriu para a perna direita e bateu com força, mas De Gea acabou fazendo a defesa em dois tempos.

Long, aos 14, subiu mais alto que a marcação e mandou de cabeça, mas acabou mandando para fora. Dois minutoss depois, Davis recebe bola na entrada da área e arrisca com força, mas também erra o alvo. O United quase conseguiu o gol de conforto com Lukaku, que recebeu cara a cara com Forster, mas o goleiro inglês acabou levando a melhor no chute do camisa 9.

Aos 32, Romeo recebeu bola na esquerda dentro da área e bateu cruzado. A bola passou por De Gea e, bem devagar, atravessou o gol para sair em linha de fundo. Quase o empate dos donos da casa. A pressão dos donos da casa prosseguiu, mas estes não conseguiram chegar ao desejado e merecido empate, sofrendo revés para os visitantes.