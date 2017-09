Com dois de Niasse, Everton vira sobre Bournemouth e volta a vencer na Premier League

Atacante veio do banco para virar partida (Foto: Mark Robinson / Getty Images)

Num duelo de desesperados, Everton e Bournemouth jogaram no Goodison Park na manhã deste sábado (23), pela sexta rodada da Premier League 2017/18. Após sair atrás no placar, os Toffees conseguiram reverter o marcador no fim do segundo tempo para sair com a vitória que não vinha desde a primeira ronda. Niasse foi o goleador dos donos da casa ao fazer os dois na vitória por 2 a 1, enquanto que King foi às redes pelos visitantes.

O triunfo coloca os comandados de Ronald Koeman na 13ª posição, agora com sete pontos ganhos, enquanto que os Cherries continuam na 19ª colocação com três pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Everton recebe o Burnley no domingo (1º), às 10h15, enquanto que o Bournemouth recebe o Leicester no dia anterior, às 11h. Ambos os horários pelo de Brasília.

O primeiro tempo foi dominado pelo Everton no quesito chances criadas e posse de bola. Os Toffees conseguiram evitar que o adversário pudesse criar algo no ataque também, embora não tenha aberto o placar quando teve oportunidade, deixando a etapa inicial acabar sem gols. Rooney, nesta etapa, acabou tendo o supercílio aberto em uma disputa aérea, onde acabou levando uma cotovelada na região. Precisou ser atendido fora de campo por mais tempo que o normal de um atendimento.

Embora os donos da casa tenham tido maior bola durante boa parte do jogo e comandado as jogadas ofensivas da partida, foi o Bournemouth que abriu o placar no segundo tempo. King avançou em jogada individual, aproveitou o espaço dado e bateu cruzado para o gol, vencendo Pickford. Os visitantes tiveram outras duas chances nos próximos minutos, mas sem sucesso. Aos 32, Davies achou Niasse em boa bela enfiada na área para bater com força e empatar tudo no Goodison Park. O mesmo Niasse, aos 37, virou a partida quando, quase em cima da linha, cabeceou para o gol chute rebatido pelo goleiro.