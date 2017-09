City aplica mais uma goleada, deixa Crystal Palace sem rumo e segue líder da Premier League

O poderio ofensivo do Manchester City continua fazendo vítimas na Inglaterra. Neste sábado (23), o Crystal Palace foi mais um a sofrer nas mãos do time de Pep Guardiola. Depois de três goleadas neste mês de setembro, os Citizens fizeram 5 a 0 no time londrino. Sané, Sterling (duas vezes), Agüero e Delph marcaram os gols. Gabriel Jesus ficou no banco e não entrou em campo. O jogo ocorreu no Etihad Stadium e valeu pela sexta rodada da Premier League.

Com o resultado, o City alcança 16 pontos e faz a manutenção da liderança da liga. Eles seguem empatados em números de gols com o rival Manchester United, mas têm um saldo de gols maior – 19 contra 15. Já o Crystal Palace segue seu calvário: zerado, amarga a lanterna da liga, a quatro pontos dos primeiros times fora da zona de rebaixamento.

Agora, o City muda a foco e passa a pensar na segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Na terça-feira (26), às 15h45, os comandados de Pep Guardiola receberão o Shakhtar Donetsk, no Etihad Stadium. Ambos os times têm três pontos no Grupo F, mas os ingleses estão na liderança devido ao saldo de gols.

Pela Premier League, o City tem clássico contra o Chelsea, no sábado (30), às 13h30, no Stamford Bridge. No mesmo dia, mas às 11h, o Crystal Palace vai ao Old Trafford desafiar a boa fase do Manchester United, vice-líder da Premier League.

City marca no fim

Sané marcou um gol e, no segundo tempo, deu duas assistências (Foto: (Foto: Paul Ellis/AFP)

Como era de se esperar, o Manchester City dominou o começo de partida. A equipe da casa ficava mais com a posse da bola e criava mais oportunidades de gol. Com 16 minutos de jogo, os Citizens haviam chegado três vezes com perigo ao gol de Hennessey – na primeira chance, Sakho quase marcou contra após tentar cortar cruzamento de De Bruyne; a bola acertou o poste.

Já o Palace, que se organizava num 4-4-2 para evitar as ações ofensivas do City, apostava no jogo reativo para chegar à meta de Ederson. Na primeira oportunidade de gol, Loftus-Cheek soltou um foguete da intermediária e carimbou a traves. Aos 27’, o meia de dentro da área, mas a bola saiu à direita da baliza.

O Crystal Palace se soltou mais no decorrer do embate, mas o City leva muito perigo quando os jogadores de frente triangulavam e infiltravam em velocidade. E foi assim que Agüero quase marcou. Sané tabelou com David Silva e passou para o argentino, que, desequilibrado, chutou por cima.

Porém, aos 44 minutos, a dupla David Silva-Sané tabelou novamente e, desta vez, não teve saída para o time de Roy Rodgson. Após receber passe de cavadinha do espanhol, o jovem alemão aplicou um chapéu em Dann e tocou entre as pernas do goleiro.

Palace sucumbe e City aproveita

Sete gols em sete jogos: Agüero tem média de um tento por jogo nesta temporada (Foto: Oli Scarff/AFP)

Se no primeiro tempo o City foi abrir o placar pouco antes do intervalo, no segundo tempo, aconteceu o contrário. Com seis minutos de jogo, o time da casa marcou o segundo. Em jogada que começou do centro para o flanco esquerdo, De Bruyne acionou Sané, o alemão mandou rasteiro para a área e Sterling, livre, só teve o trabalho de empurrar às redes.

Novamente pelo lado esquerdo do ataque citizen, o time de Manchester criou mais uma chance de gol. Agüero fez 1-2 com David Silva, seguiu avançando em jogada individual e arrematou de canhota, mas Hennessey defendeu. A essa altura, o Crystal Palace já estava desmantelado; então, saiu o terceiro. De Bruyne encontrou Agüero, o camisa 10 deu um toque simples para a pequena área, e Sterling estufou as redes.

Com fome de gols, o time de Pep Guardiola aproveitou a desatenção da defesa visitante e teve a oportunidade de transformar a vitória em goleada. Sané, no entanto, desperdiçou uma chance de gol cara a cara com o arqueiro rival. Com o jogo nas mãos do City, Guardiola poupou alguns jogadores, visando o compromisso do meio de semana, contra o Shakhtar Donetsk.

E mesmo em ritmo mais lento, o City ampliou o placar. Sané recebeu de Delph, alçou bola à área, e Agüero, que nem precisou subir, cabeceou no contrapé do goleiro. Para dar números finais à partida, Delph acertou um lindo chute, com a perna direita, no ângulo do goleiro. Golaço. Mão cheia no Etihad Stadium.