Coutinho brilha, Vardy perde pênalti e Liverpool bate Leicester

Depois de quatro jogos (dois empates e duas derrotas) sem vencer por todas as competições, o Liverpool voltou a triunfar ao bater o Leicester por 3 a 2 em jogo eletrizante pela sexta rodada da Premier League 2017/18 neste sábado (23). Henderson, Coutinho e Salah foram os artilheiros da noite para os Reds, enquanto que Vardy e Okazaki marcaram para os anfitriões. O camisa 9 dos Foxes ainda perdeu um pênalti na etapa final.

O triunfo coloca o time de Jürgen Klopp na quinta posição agora com 11 pontos ganhos, mesma pontuação de Tottenham que é quarto, mas com saldo de gols menor. Já os comandados de Craig Shakespeare, por outro lado, vão para a 16ª colocação, ficando com a mesma pontuação de West Ham, primeiro na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Leicester visita o Bournemouth no sábado (30), às 11h, enquanto que viaja para enfrentar o Newcastle no dia seguinte, às 12h30. Ambos os horários pelo de Brasília.

Liverpool abre dois de vantagem, mas Leicester desconta no fim do primeiro tempo

Os primeiros cinco minutos do jogo foram bem movimentados. O Liverpool chegou pela primeira vez pela direita, mas Schmeichel caiu para fazer a defesa no cruzamento rasteiro. Aos cinco, porém, Vardy deu a resposta em avançar com velocidade e chutar de frente ao Mignolet, mas o arqueiro acabou fazendo a defesa. A intensidade permaneceu e Can acertou a trave aos 12 minutos. No rebote, sem goleiro e com gol aberto, Salah pegou errado no reflexo da bola que veio em seu pé na volta da trave e acabou indo para fora.

Aos 15 minutos, Salah conseguiu se redimir do gol que havia perdido minutos atrás numa cabeçada que venceu Schmeichel em cruzamento perfeito vindo da esquerda de Coutinho, para abrir o placar no King Power Stadium. O camisa 10, porém, não parou por aí. Aos 22, cobrou falta de maneira magistral para ampliar a vantagem dos Reds.

Os donos da casa não tiveram uma reação positiva aos gols sofridos, visto que eles não conseguiam criar jogadas ofensivas e o Liverpool era quem ainda comandava as ações no campo de ataque. Já no fim da primeira etapa, Firmino conseguiu receber na área, girar e bater com força num chute cruzado, mas Coutinho não conseguiu alcançar a bola. Nos acréscimos, Mahrez cobrou falta pela esquerda na cabeça do Vardy, que mandou para o gol, mas Mingolet caiu para fazer a defesa. Na cobrança do escanteio, a bola bateu em Maguire e caiu nos pés de Okazaki, que se esforçou para vencer o goleiro e empurrar para o gol.

Pressão dos Foxes aumenta, mas Reds saem com os três pontos

As ações ofensivas no começo do segundo tempo foram divididas entre as duas partes, visto que o Leicester queria o empate e o Liverpool marcar o terceiro e voltar a ficar um pouco mais confortável no placar. Mas, nenhuma das equipes conseguiu ter sucesso nas oportunidades que criaram nos primeiros 10 minutos, desperdiçando-as em bolas indo para fora, por exemplo.

Depois de um certo tempo, porém, o Leicester conseguiu ficar mais tempo no ataque, buscando se aproximar do gol de empate. Jamie Vardy teve uma chance aos 21, mas Mignolet acabou fazendo a defesa. Na sequência, um contra-ataque do Liverpool chegou ao gol dos Reds. Henderson recebeu na esquerda, puxou para a direita e bateu com calma para dar um conforto aos visitantes.

Dois minutos depois, o Leicester voltou a ficar a apenas um gol da igualdade. Gray recebeu cruzamento de Albrighton e chutou com força. Mignolet fez a defesa e, no rebote, Vardy empurrou de cabeça para as redes e fazer o segundo dos Foxes no embate. Aos 26, o camisa 9 foi derrubado dentro da área pelo arqueiro Red, recebendo o pênalti para os anfitriões. O goleiro belga, porém, conseguiu defender a cobrança da penalidade. Dali em diante, o time de Shakespeare não conseguiu criar nada de perigo, terminando no 3 a 2.