Em dia de espanhóis, Morata anota hat-trick e Chelsea goleia Stoke City

O Chelsea goleou o Stoke City neste sábado (23), fora de casa, em jogo válido pela sexta rodada da Premier League. Com três gol do atacante Álvaro Morata, o time londrino venceu por 4 a 0. O defensor Cezar Azpilicueta deu duas assistências para o camisa 9. O meia-atacante Pedro completou o placar. Os três são espanhóis.

O resultado faz o Chelsea ir a 13 pontos e ficar em terceiro lugar na tabela de classificação, atrás dos rivais de Manchester, City e United, que lideram a competição com 16 pontos. Já o Stoke City milita na 15ª colocação, com cinco pontos.

Agora, os Blues mudam a chave e focam na Uefa Champions League. Na quarta-feira (27), às 15h45, eles enfrentam o Atlético de Madrid, no Wanda Metropolitano, em Madri, pela segunda rodada do Grupo C da competição europeia.

Na Premier League, Chelsea e Stoke City voltam a campo no próximo sábado (30). O primeiro pega o líder Manchester City, às 13h30, em casa, enquanto o segundo enfrenta o Southampton, também em casa, às 11h.