Klopp tem pé no chão após vitória sobre Leicester: "Estamos aqui para conseguir resultados"

Foto: Getty Images/Laurence Griffiths

Após a vitória do Liverpool sobre o Leicester City por 3 a 2, pela Premier League, o técnico Jürgen Klopp mostrou-se satisfeito com os pontos conseguidos no King Power Stadium, apesar dos sustos na partida.

As mudanças de panorama no jogo são coisas vistas por Klopp como parte do jogo. “Criamos chances, momentos, jogamos futebol, marcamos gols lindos, mas é normal ter mudanças de ritmo no futebol", disse o técnico do Liverpool.

O futebol jogado e o poder de indignação do Liverpool em campo foi exaltado pelo comandante Red. "Foi exatamente como vem sendo na temporada, tivemos bons momentos, jogamos bom futebol e fazemos disso algo animador. Amei como lutamos pelo resultado. Poderia ser mais claro, mas após alguns jogos sem vitória você tem que reagir", salientou Klopp.

Jürgen Klopp voltou a ressaltar sua alegria com os pontos conquistados e, como a equipe red sofreu bastante com as reações do Leicester City no jogo, tratou de botar o time do Liverpool com os pés no chão mesmo após o bom primeiro tempo.

"Eu disse aos rapazes no intervalo que nós não somos os Harlem Globetrotters. Estamos aqui para conseguir resultados. Aceitamos os três pontos, estamos felizes e conquistamos 3 pontos aqui [em Leicester] pela primeira vez desde que cheguei, então estou feliz", disse o alemão.

Apesar da vitória, Klopp tratou de fincar os pés no chão após mais uma partida com a defesa sendo vazada. "Sim, ainda temos problemas. Sim, por causa das discussões de defesa, não ajuda muito se você comete um erro na defesa", afirmou Klopp.

Sobre Coutinho, o técnico dos Reds mostra seu agrado pela atuação do brasileiro. "Eu não sou cego, Coutinho foi obviamente bem e isso é bom para nós. Ele pode ser feliz com o desempenho dele e estou muito feliz com isso", disse.