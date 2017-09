Arsenal recebe West Bromwich e mira oitava vitória seguida como mandante

Arte: Gerson Barbosa/VAVEL Brasil

Nesta segunda-feira (25), às 16h, Arsenal e West Bromwich farão a partida de fechamento da sexta rodada da Premier League. As duas equipes fazem campanhas muito parecidas até agora: a equipe de Arsène Wenger tem sete pontos e é o 12º colocado após cinco jogos, enquanto que o time de Tony Pulis tem apenas um ponto a mais e está em décimo, fechando a primeira metade da tabela de classificação.

Os Gunners vêm de um resultado que, apesar de não ter sido 100% positivo, foi comemorado: um empate sem gols contra o Chelsea em Stamford Bridge, onde fez uma boa partida e teve chances claras de sair com a vitória. Os Baggies, que tiveram duas vitórias nas duas primeiras rodadas e desde então não ganham mais, também vem de um empate em 0 a 0, jogando em casa contra o West Ham.

Na última temporada foram dois confrontos pela Premier League. No primeiro turno, vitória por 1 a 0 do Arsenal no Emirates Stadium com gol no fim de Olivier Giroud. Já no segundo turno, no The Hawthorns, o time da casa respondeu e venceu por 3 a 1 com dois de Craig Dawson e um de Hal Robson-Kanu, com Alexis Sánchez descontando para os visitantes.

Robson-Kanu fez no último jogo entre as equipes, com vitória do West Brom (Foto: Alex Morton/Getty Images)

Arsenal busca manter sequência positiva em casa e pode ter volta de Özil

O Arsenal vem de resultados muito positivos em casa pela Premier League: são sete vitórias seguidas dentro do Emirates Stadium, segunda maior sequência de sua história - o último jogo sem vitória em casa foi em abril, empatando em 2 a 2 contra o Manchester City. Além disso, são seis vitórias seguidas em Londres contra o adversário desta segunda-feira, concedendo apenas um gol.

Para esta partida, o Arsenal pode ter uma volta importantíssima: a de Mesut Özil. O meia alemão, com um problema no joelho, não participou dos últimos dois jogos na temporada – o empate em 0 a 0 contra o Chelsea e a vitória por 1 a 0 contra o Doncaster Rovers pela Copa da Liga Inglesa – e será testado antes da bola rolar na segunda-feira, quando o técnico Arsène Wenger revelará se usará-lo ou não. Na mesma situação está Theo Walcott, que também teve problemas no joelho, e pode voltar para este duelo.

Özil pode ser o grande reforço do time para enfrentar o West Brom (Foto: Stuart MacFarlane/Arsenal FC)

Em compensação, Danny Welbeck teve uma lesão na virilha contra o Chelsea e volta apenas no começo de outubro, sendo desfalque certo na equipe. Com isso, há uma grande chance de Alexis Sánchez, principal estrela da equipe, voltar à condição de titular. Além de Welbeck, outros três jogadores desfalcam os Gunners: o meia Santi Cazorla, o zagueiro Calum Chambers e o volante Francis Coquelin.

Principal contratação do time na temporada, o atacante Alexandre Lacazette pode atingir uma marca importante e ser o primeiro jogador na história dos londrinos a marcar em seus primeiros três jogos em casa na equipe. Wenger destacou a importância da harmonia no ataque para isso e lembrou do peso da ausência de Welbeck, artilheiro dos Gunners na temporada até agora: “Você precisa de um pouco do potencial de cada, especialmente quando joga fora de casa, por exemplo. Um jogador como Danny Welbeck pode correr longas distâncias e parar o jogo, o que obviamente é vital, especialmente quando você tem um jogador como Lacazette, que gosta de ir até a bola. É tudo sobre ter um bom balanço”, disse.

West Bromwich quer voltar a vencer e Barry pode quebrar recorde histórico

O West Brom teve um ótimo começo na Premier League, ganhando de Bournemouth e Burnley nas duas primeiras rodadas. Porém, o time não conseguiu vencer nenhum dos últimos três jogos e busca sair da fase ruim em um território onde não vence há seis partidas. Para o jogo de segunda, o técnico Tony Pulis terá três desfalques: os meias Chris Brunt, Oliver Burke e Nacer Chadli. Em compensação, Jake Livermore, poupado contra o West Ham pelo excesso de partidas por clube e seleção desde janeiro, estará de volta e deve jogar.

O time busca marcar gols pela sétima partida seguida fora de casa na temporada e para isso conta com duas armas no ataque: Jay Rodríguez como titular, contratado após seis temporadas no Southampton, e Hal Robson-Kanu no banco. Ambos tem um gol na temporada, enquanto este último marcou no duelo da época passada contra o Arsenal. Outro destaque nesse jogo será Kieran Gibbs, lateral-esquerdo que passou uma década no Arsenal e foi vendido recentemente aos Baggies.

Barry pode ser o jogador com mais partidas na história da PL contra o Arsenal (Foto: Steve Feeney/Action Plus/Getty Images)

E o jogo contra os Gunners pode reservar um momento histórico. Caso participe da partida pelo West Brom, o meia Gareth Barry se tornará o jogador com mais partidas disputadas na história da Premier League, com 633, superando Ryan Giggs, que fez história no Manchester United. O inglês, contratado após quatro anos no Everton, tem sido presença certa na dupla de volantes titulares ao lado do polonês Grzegorz Krychowiak e é um dos principais jogadores da equipe de Tony Pulis.

O técnico dos Baggies lembrou que não possui um grande desempenho em Londres contra o Arsenal pelos clubes que treinou, mas que os jogadores podem ter como inspiração o bom desempenho do meio de semana na Copa da Liga, apesar da derrota por 2 a 1 para o Manchester City. “Eu tenho um ótimo desempenho contra eles em casa por todos os clubes que treinei na Premier League, mas tenho que admitir que a campanha no estádio deles é contrária. Seria legal mudar isso. Será um jogo muito, muito difícil, mas os jogadores devem ter alguma confiança nisso depois da performance contra o Manchester City”, afirmou.