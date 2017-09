Brighton vence Newcastle e se afasta do pelotão de baixo da Premier League

Em jogo válido pela sexta rodada da Premier League, o Brighton venceu o Newcastle pelo placar de 1 a 0 e se afastou do pelotão de baixo da competição. Jogando no Amex Stadium, o gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante israelense Tomer Hemed, aos seis minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Brighton agora soma 7 pontos na competição e está na 13ª posição. Já o Newcastle estacionou nos 9 pontos e agora caiu para a 9ª colocação da Premier League.

Na próxima rodada, os Seagulls viajarão até Londres para encarar o Arsenal no Emirates Stadium. Já o Newcastle vai receber o Liverpool no St'James Park.

Com gol no começo do segundo tempo, Brighton garante os três pontos

O jogo entre Brighton e Newcastle teve um gostinho de rivalidade por conta da campanha feita pelas equipes na última Championship. O Newcastle havia vencido os dois confrontos diretos contra os Seagulls e isso foi um fator determinante na conquista do título. Isso fez com que o jogo fosse essencial para a equipe da casa.

A primeira etapa foi muito equilibrada com várias chances para ambos os lados. Na melhor chance do Brighton, Suttner cruzou para a área e a bola acabou sobrando nos pés de Pascal Gross, que acertou belo chute, que iria na direção do gol se o seu companheiro de equipe, Knockaert, não estivesse na frente, o que acabou impedindo o gol do alemão. A melhor chance do Newcastle veio após o cruzamento de Atsu, que encontrou Joselu livre na pequena área, mas o espanhol acabou mandando para fora.

O gol da vitória dos Seagulls foi logo no início da etapa final. Em falta cobrada por Solly March, Bruno ajeitou de cabeça para o atacante Hemed fuzilar para o fundo das redes e abrir o placar para o Brighton.

O Newcastle pareceu não se abater com o gol, e a entrada de Shelvey no lugar de Hayden pareceu ter dado qualidade no passe da equipe. O volante inglês, que entrou em campo sob muitas vaias por conta de episódios recentes envolvendo o seu nome, quase fez um gol olímpico que acertou a trave do goleiro Ryan.

Em uma chance final, Yedlin cruzou da ponta direita para encontrar Atsu, mas o ganês acabou chutando fraco e sem problemas para o goleiro australiano do Brighton. Foi a primeira vitória do técnico Chris Hughton sobre o Newcastle em 7 confrontos realizados. O técnico dos Seagulls treinou os Magpies por alguns anos e foi campeão da Championship de 2009/10 pelo clube.