Klopp se defende de críticas na parte defensiva do Liverpool: "Sou bom treinador de defesa"

Foto: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Se defendendo das críticas que anda recebendo sobre a defesa do Liverpool, o técnico da equipe, Jürgen Klopp afirmou em entrevista coletiva que é um "bom treinador defensivo", e que é complicado lidar com os gols sofridos pela equipe. Só na Premier League, os Reds foram vazados 11 vezes em seis partidas.

Mesmo vencendo o Leicester fora de casa por 3 a 2 no fim de semana, a defesa do Liverpool foi novamente alvo de críticas. O time de Klopp conseguiu apenas dois clean-sheets (quando o time não leva gol) em nove jogos disputados por todas as competições.

"É óbvio que sofremos muitos gols, não tenho dúvida. E isso é bem difícil para mim. Normalmente sou um treinador muito bom defensivamente, mas claramente não tem funcionado bem", afirmou.

O Liverpool não contratou nenhum zagueiro para a temporada, apesar do interesse no holandês Virgil Van Dijk, do Southampton. Porém a negociação não aconteceu, visto que os Saints alegaram aproximação ilegal dos Reds.

A única contratação para a defesa feita pelo Liverpool foi o lateral esquerdo Andrew Robertson, ex-Hull City. Mesmo assim, Klopp afirma que está satisfeito com seu elenco.

"Tenho fé na minha equipe, não somente no ataque. (...) Eu gosto do time e sei que precisamos de resultados. Queremos evoluir juntos. As vezes, um 'soco na cara' é preciso, e já tivemos alguns. Contra o Manchester City foi o mais forte. Apesar de tudo, gosto do futebol que meu time joga" salientou Klopp.

O Liverpool volta à campo nessa terça-feira (26) contra o Spartak Moscou fora de casa, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA.