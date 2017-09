Guardiola não quer que seu atual City seja comparado a Barcelona e Bayern

Guardiola ainda não conquistou nenhuma taça pelo City (Foto: Alex Livessey/Getty Images)

O Manchester City vive uma excelente fase neste começo de temporada. Em oito jogos (seis pela Premier League, um na Copa da Liga e um na Uefa Champions League) foram sete vitórias e um empate, com incríveis 27 gols marcados e apenas três sofridos. Nas últimas cinco partidas da temporada, além da vitória modesta por 2 a 1 contra o West Bromwich pela Copa da Liga, os resultados foram avassaladores: 5 a 0 no Liverpool e no Crystal Palace e 6 a 0 no Watford pela Premier League, e 4 a 0 no Feyenoord pela Champions League.

Os excelentes resultados e os grandes desempenhos do time de Pep Guardiola em campo fizeram muitos comparar a atual equipe com outras anteriores treinadas pelo espanhol e de muito sucesso: o Barcelona entre 2008 e 2012 e o Bayern de Munique entre 2013 e 2016 (somando todas as passagens, foram seis campeonatos nacionais, quatro copas, três supercopas nacionais, duas Ligas dos Campeões, três supercopas europeias e três mundiais de clubes).

Porém, o treinador parece não compactuar com essa visão. Em coletiva nesta segunda-feira, Guardiola afirmou que é difícil fazer comparações pelo fato de ter elencos diferentes e pela temporada ainda estar em setembro (estágio inicial da época). Além disso, ele lembrou que a imprensa e os fãs elogiam tudo isso demasiadamente apenas graças aos resultados e que todos cobram títulos muito mais do que desempenho – algo que ele ainda busca, pois desde que chegou ao City no segundo semestre de 2016, ainda não levantou nenhum troféu.

“É muito cedo para dizer, porque eu tenho jogadores aqui que não tinha no passado. Então é difícil comparar. Antes era fácil defender nossas ideais porque ganhamos muitos títulos. Aqui ainda não ganhamos absolutamente nada, então seremos julgados por isso. Eu posso falar sobre o estilo brilhante e todas essas coisas, e defendo 100% do que estou falando. Vocês querem títulos, não a maneira com a qual jogamos. Ganhar títulos é o que estou tentando, e para isso você tem que ganhar jogos”, disse Pep.

“A maioria dos jogadores sabem que é apenas setembro. Nos últimos anos, o City sempre tem começado bem e depois nos olhamos a tabela. É apenas setembro, é jogo após jogo e tentaremos focar em todas as competições agora. Os sorrisos também estavam nos nossos rostos na temporada passada. É fácil. Estamos ganhando. Quando se ganha, é tudo mais fácil e vocês observam essas coisas e dizem que são boas porque estamos ganhando. Então temos que continuar fazendo isso. Esse é o segredo, somos profissionais e todos os jogadores estão aqui para vencer jogos. E quando eles vencem, a vida deles como profissionais é melhor”, acrescentou.

Guardiola (dir.) disse torcer pela renovação de De Bruyne (esq.) (Foto: Oli Scarff/AFP)

Guardiola também elogiou o próximo adversário de seu time, o Shakhtar Donetsk, pela segunda rodada da Champions League nesta terça-feira (26) no Etihad Stadium, em Manchester. O treinador mostrou respeito pelos ucranianos e lembrou que pequenas perdas de foco podem causar perigos e problemas sérios, como a eliminação na última edição do torneio para o Monaco nas oitavas de final. Por fim, ele disse estar torcendo pela renovação do contrato de um dos principais jogadores do City, o meia belga Kevin De Bruyne – rumores apontam que os Citizens irão estender o vínculo com o atleta até 2021.

“Toda vez que jogo contra o Shakhtar, tenho o mesmo sentimento. Quando enfrentei eles pela primeira vez, meu time foi vê-los e voltou dizendo ‘wow’. Contra o Monaco, em 180 minutos ficamos de fora porque jogamos mal por 45. O Shakhtar merece todo o meu crédito”, afirmou.

“Eu disse na minha última coletiva que a janela de transferências acabou em primeiro de setembro, mas continuo trabalhando nisso e, claro, qualquer clube quer o Kevin e outros jogadores ficando o máximo possível”, complementou o espanhol.