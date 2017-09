Coutinho marca, Liverpool fica no empate com Spartak Moscou e segue sem vencer na UCL

INCIDENCIAS: Incidências: Partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões da UEFA, disputada no Spartak Stadium, em Moscou, Rússia.

Pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, o Spartak Moscou recebeu o Liverpool nesta terça-feira (26) e ficaram no empate, 1 a 1. O time de Jürgen Klopp novamente foi ineficiente no ataque e não conseguiu a vitória diante de um adversário que priorizou a defesa.

E os gols foram marcados por brasileiros. Fernando abriu o marcador em cobrança de falta e Philippe Coutinho empatou minutos depois. Com a igualdade no marcador, o Sevilla assumiu a liderança do Grupo E após vencer o Maribor, da Eslovênia, em casa. Ingleses e russos dividem a segunda colocação com dois pontos cada e o clube esloveno é o lanterna do grupo, com apenas um ponto.

O próximo jogo do Spartak Moscou é contra o FC Ural, em casa no próximo sábado (30) pela Liga Russa. Já o Liverpool volta a campo domingo (1) e enfrenta o Newcastle United, fora de casa pela Premier League.

Spartak abre placar, mas cede empate ainda no primeiro tempo

O time da casa começou o jogo pressionando os Reds, que após a pressão inicial dos russos, tomaram as rédeas da partida. Aos 17 minutos, depois de um cruzamento pela esquerda, Firmino cabeceou e obrigou o goleiro Rebrov a fazer uma bela defesa. Aos 21 minutos, o volante brasileiro Fernando abriu o placar cobrando falta.

Mesmo após o gol do Spartak, o Liverpool continuava pressionando. Sadio Mané teve um gol bem anulado por estar em posição irregular. Melhor no jogo, os Reds conseguiram o empate com Coutinho, após bela jogada com Mané aos 31 minutos.

O time inglês continuava a pressão sobre o Spartak, trocando passes no campo de ataque. Porém a melhor chance do Liverpool após o gol veio de um contra golpe, armado por Alexander-Arnold, que tocou para Henderson e o capitão dos Reds atravessou a bola na frente do gol de Rebrov e Mané quase marca. Na sequência da jogada, Salah toca na bola, mas ela não entra.

Cenário se repete: pressão do Liverpool e aplicação defensiva do Spartak

A partida se desenhava da mesma forma que foi na primeira etapa. Os Reds ocupavam o campo de ataque, mas não conseguiam marcar. A equipe russa apostava em contra ataques, mas estes eram ineficientes devido ao isolamento do centroavante brasileiro Luiz Adriano.

Na metade do segundo tempo, o goleiro Rebrov se contundiu após choque com Salah e teve de ser substituído por Selikhov. O jovem goleiro de apenas 23 anos entrou e teve papel fundamental no resultado do jogo, tendo operado defesa milagrosa em cabeçada de Salah aos 44 minutos. O egípcio junto com Sturridge seguem devendo a torcida pelo alto números de chances desperdiçadas.

No final da partida, Klopp promoveu alterações que pouco surtiram efeito na equipe inglesa. Sturridge entrou no lugar de Mané e Can saiu para a entrada de Wijnaldum. Do lado do Spartak, o brasileiro ex-Grêmio Pedro Rocha entrou nos últimos minutos do jogo como opção de velocidade, mas pouco mudou o cenário da partida.