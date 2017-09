Para manter boa fase, Manchester United visita CSKA pela Champions

Nesta quarta-feira (27), às 15h45, o Manchester United visita o CSKA Moscow pela segunda rodada da Uefa Champions League. Os dois times venceram a primeira rodada, com os ingleses vencendo o Basel por 3 a 0, e os russos conseguindo a vitória por 2 a 1 em Lisboa, diante do Benfica. Empatados com três pontos, mas com o United se sobressaindo graças ao saldo de gols, o jogo desta semana pode deixar um dos times isolado na liderança do Grupo A.

Os Red Devils nunca perderam para o CSKA, em quatro encontros entre os dois times. Os ingleses saíram vitoriosos em metade das ocasiões, enquanto a outra metade é de jogos empatados.

Após 11 rodadas, os anfitriões ocupam a quarta posição do campeonato russo, enquanto o United segue em segundo lugar depois de seis partidas na Premier League, empatado em pontos com o rival, Manchester City.

Goncharenko vê United de Mourinho como o melhor desde a era Ferguson

O CSKA sofre com as baixas de seu seguro lateral direito, Mario Fernandes, que saiu da partida contra o Dinamo Moscow no sábado, devido a uma concussão. O meia-atacante Aleksandr Makarov também não estará disponível devido à uma lesão no tornozelo.

O treinador Viktor Goncharenko disse, em entrevista pré-jogo, que este é o melhor time do Manchester desde a era de Alex Ferguson, que se aposentou em 2013.

"Depois do legado de Ferguson, a atual versão do United é, sem dúvidas, o mais forte", disse Goncharenko. "É bem difícil argumentar, porque Alex Ferguson criou muitas versões de elencos fortes do United. Podemos comparar com as versões de 1999, 2003... então teve diversos excelentes elencos", completou.

Com algumas baixas no time adversário, o técnico do CSKA não acredita que os ingleses terão queda de qualidade no meio-campo. "Matic & Fellaini é um tipo de jogo, Matic & Herrera tem umas características um pouco diferentes. Mas isso não significa que o nível da partida, do desempenho deles, será diminuído", encerrou.

Mesmo com meio-campo desfalcado, Mourinho ressalta qualidade do time

Três jogadores importantes para o meio-campo do United não conseguiram viajar para a Rússia, sendo eles Paul Pogba, Marouane Fellaini e Michael Carrick. Com isso, Ander Herrera deve ter uma oportunidade no time titular, sendo que ainda só participou de duas partidas na temporada.

"Não temos Fellaini, não temos Pogba, não temos Carrick. Então, perdemos todos os três meio-campistas para essa partida. As soluções não são abundantes.", afirmou José Mourinho em conferência nessa terça.

"Tentamos não focar em batalhas individuais ou áreas específicas em campo. Tentamos focar no cenário completo. E teremos um time com qualidade e equilíbrio", acrescentou o português.

Sobre o adversário, o técnico português disse que não gosta muito de falar sobre seus oponentes pois "se você os elogia, motiva-os. Se fala mal, motiva-os".

No entanto, Mourinho já enfrentou os russos pela Inter, Real Madrid e Chelsea em sua carreira e disse que, agora no comando do Manchester United, este será o "melhor CSKA que enfrentarei".