Harry Kane decide de novo e Tottenham vence APOEL fora de casa

A terça-feira (26) de Uefa Champions League continuou com mais um duelo do grupo H. No GSP Stadium em Nicósia, capital do Chipre, o Tottenham foi visitar o APOEL visando manter o 100% na competição europeia. Graças a Harry Kane, que anotou um hat-trick, os spurs saíram do leste europeu com 3 a 0 no marcador.

O resultado no Chipre somado a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 3 a 1 na Alemanha deixou ingleses e espanhóis empatados fielmente na liderança do grupo H com seis pontos, além de seis gols anotados e apenas um sofrido. O time da casa está em último sem nenhum ponto e com seis gols negativos de saldo.

Começo de partida foi melhor para os visitantes, que chegaram mais vezes na meta do goleiro cipriota. Mas aos 19 minutos Igor acertou o travessão de Lloris, quase abrindo o marcador para o APOEL. Mas quem abriu o marcador foram os londrinos. Aos 38', Kane recebeu e dominou dentro da área, batendo de esquerda e dando números iniciais ao duelo.

Kane marcou mais duas vezes em um intervalo de cinco minutos. Aos 17', o atacante recebeu lindo passe de Sissoko e chutou sem chances. E logo aos 22 minutos fez de cabeça após cruzamento de Kieran Trippier.

As duas equipes voltam o foco para as competições nacionais. O APOEL entrará em campo no domingo (1°) para enfrentar o Alki Oroklini, pela 1 Divison (Liga Cipriota). Já o Tottenham jogará fora de casa contra o Huddersfield Town às 8h30 do sábado (30).