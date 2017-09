Klopp defende Liverpool do empate contra Spartak: "Tentamos tudo que podíamos"

Foto: Dan Mullan/Getty Images

E o Liverpool segue sem vencer na Uefa Champions League 2017/18. Na Rússia, a equipe empatou em 1 a 1 contra o Spartak Moscou. Philippe Coutinho anotou o gol scouser. O resultado deixou a equipe empatado com o próprio Spartak na classificação com dois pontos em dois jogos, ambos atrás do líder do grupo E, o Sevilla (4 pontos).

Jurgen Klopp não se mostrou contente com o resultado. A equipe finalizou 17 vezes contra quatro do adversário, sete em direção ao gol. O treinador alemão afirmou que o time sofreu com uma mescla de falta de sorte com mau aproveitamento das oportunidades criadas.

"A sorte não esta conosco nesse momento. O único chute deles no gol no 1º tempo foi o gol. Nós criamos, criamos e criamos. Onde esta o ponto das criticas? Tentamos tudo que podíamos. Isso é tudo que posso dizer. Criamos as chances e temos que ser mais clínicos. A única maneira de você mudar isso é fazendo de novo. É um jogo louco para ter várias chances e apenas marcar uma vez. ", disse Klopp.

O técnico também falou sobre uma possível falha de Loris Karius, que pulou atrasado na cobrança de falta do brasileiro Fernando. Jurgen saiu em defesa do camisa 1. "Foi por cima da barreira. Se você quer falar sobre isso então fale, eu não entendo como você pode falar sobre isso.", enfatizou.

Klopp não esquece a falta de sorte. Pede concentração aos jogadores e segue esperançoso por vaga na fase seguinte. "Como eu já disse algumas vezes, não somos o time mais sortudo no futebol neste momento, então as coisas não são fáceis pra nós. Na fase de grupos a única coisa que você deve focar é passar por essa fase e ir pra próxima, e isso ainda é possível pra nós."

O meia e capitão Jordan Henderson também deu sua opinião sobre o empate, alertando para desapontamento com o placar. "Nós controlamos o jogo desde o inicio, então deveríamos ter vencido o jogo. Estamos desapontados. Vi muitas coisas positivas hoje, não foi um jogo perfeito, mas tivemos várias coisas positivas. Apesar disso, a forma como controlamos o jogo e com as chances que criamos - tínhamos que ter vencido", disse o inglês.

As atenções do Liverpool agora recaem na Premier League. Pela 7° rodada, a equipe vai até o norte da Inglaterra para enfrentar o Newcastle no domingo (1°) às 12h30.