Morata marca mais um, Chelsea vira nos acréscimos e bate Atlético de Madrid

Esperava-se um grande jogo na estreia do Wanda Metropolitano, novo estádio do Atlético de Madrid, pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18, e não foi diferente. Os colchoneros receberam o Chelsea, saíram na frente com Griezmann, mas sofreram a virada com gols de Morata e Batshuayi, sendo o segundo no último lance da partida e em um golaço.

Com este resultado, o Atlético fica na terceira colocação com apenas um pontos, vendo o Chelsea seguir na liderança isolada do Grupo C com seis pontos. O vice-líder é a Roma com quatro pontos e o Qarabag é o último com nenhum ponto. Na próxima rodada, que será realizada no dia 18, uma quarta-feira, o Atlético vai até o Azerbaijão encarar o Qarabag, às 14h. Às 16h45, o Chelsea recebe a Roma no Stamford Bridge.

Chelsea domina, cria mais, mas Griezmann, de pênalti, deixa Atlético na frente

O começo de partida foi completamente dos Blues no Wanda Metropolitano. O Chelsea chegava bem desde o início, até com certa facilidade, e, na maioria das vezes, com Eden Hazard. A melhor das chances veio aos 12', quando o belga tabelou com Morata e arriscou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho em Saúl e foi na trave esquerda.

Após 15 minutos de pressão total dos ingleses, o Atlético até conseguiu equilibrar mais as ações, mas tinha muita dificuldade de trocar passes e chegar na meta defendida por Courtois. Por outro lado, o Chelsea seguia arriscando, tanto que quase marcou mais uma vez, quando David Luiz deu lindo lançamento para Morata na área, que cabeceou, mas Oblak defendeu.

Só que quem não faz, leva. No final do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, David Luiz puxou Lucas Hernandez dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Atlético de Madrid. Griezmann cobrou com força no meio do gol e marcou o primeiro tento da história do novo estádio da equipe colchonera: 1 a 0 Atlético de Madrid.

Griezmann comemorou seu gol de pênalti | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Blues seguem melhores e viram no fim com um golaço

A segunda etapa começou bem equilibrada, com os dois times buscando o gol desde o início. O Chelsea saía ainda mais para o ataque, o que acarretava em espaços para o time cirúrgico e mortal de Diego Simeone, mas nenhuma das duas equipes conseguiu marcar nos minutos iniciais da etapa final.

Mas foi no talento da grande dupla dos blues que o gol de empate saiu. Com quase 15 minutos jogados na segunda etapa, Hazard recebeu passe na esquerda, levantou a cabeça e cruzou para a primeira trave, onde estava Morata, que desviou levemente e deixou tudo igual em Madrid: 1 a 1. Gol merecido para os ingleses, que chegavam mais.

Após o gol, a partida ficou, de certa forma, monótona, parecendo que ia ficar mesmo no empate. Porém, o dedo de Antonio Conte foi essencial no último lance da partida, e em grande estilo, quando Willian cobrou falta curta e a bola começou a rodar com perfeição, só na tabela, até chegar em Alonso na direita, que cruzou de rasteira e Batshuayi completou na pequena área, garantindo a vitória dos blues: 2 a 1 Chelsea.