Lukaku tem noite inspirada, Manchester United goleia CSKA e lidera o Grupo A

CSKA x Manchester United, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, A partida aconteceu em Moscou e reúne as duas equipes que venceram na primeira rodada. O craque Lukaku foi o nome do jogo. O atacante do United abriu o placar logo aos quatro minutos, em linda cabeçada e ainda fez mais um,aproveitando bobeada da defesa do CSKA.

Com a vitória, Manchester United é o lider do grupo com 6 pontos, na próxima rodada enfrenta o Benfica, fora de casa. A partida acontecerá no Estádio da Luz, na quarta- feira (18/10), ás 16h45. Já o CSKA caiu para terceira colocação, mas com os mesmos números de pontos do Basel, só perde no saldo de gol. Os russos na próxima rodada enfrentam o Basel, em casa.

A equipe de José Mourinho retorna a campo no próximo sábado (30), quando enfrenta o Crystal Palace pela Premier League, enquanto que os russos recebem o Ufa no dia seguinte, às 8h, pelo campeonato russo.

Lukaku dá show e United domina primeira etapa

No ínicio da partida, o Manchester United já começou ditando o ritmo. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Martial fez a jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Lukaku. O centroavante ganhou no alto de Ignashevich e cabeceou firme, para o chão, sem chance para Akinfeev. Mesmo após ter levado o gol cedo, a equipe do CSKA não se intimidou, aos 5 minutos, fez uma belada jogada com Golovin e Dzagoev, mas o goleiro De Gea fez uma grande defesa. Com 12 minutos de jogo, Mkhitaryan acionou Blind pelo lado esquerdo. O lateral devolveu no meio da área para Mkhitaryan, que chutou rasteiro, mas Akinfeev fez a defesa no contrapé com os pés.

Com 18 minutos, o Mkhitaryan recebeu na área, e foi travado no carrinho por Shchennikov e caiu. O árbitro atrás do gol pegou a infração e marcou a penalidade. Martial cobrou com categoria no canto esquerdo de Akinfeev. Com 22 minutos, Golovin arriscou de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave esquerda de De Gea. Aos 26, Martial cruzou da esquerda, sem muito perigo, mas Berezutski furou feio e deixou Lukaku sozinho na pequena área só para empurrar para o fundo da rede.

Foto: Reprodução / Champions League

Um passeio do Manchester United no primeiro tempo, Lukaku ajeitou e mandou para o gol de fora da área. O atacante mandou no cantinho, mas Akinfeev se jogou e fez grande defesa. Aos 36 minutos o CSKA chegou, Chalov fez grande jogada, passou por dois marcadores e, dentro da área, soltou a bomba no alto. De Gea, no contrapé, esticou o braço e fez uma defesaça. No final do primeiro tempo, Martial fez fila dentro da área, Lukaku tocou para Herrera, que chuta e acertou a marcação.

Ainda dominando, United fecha partida em 4 a 1

O segundo tempo começou movimentado, a primeira chegada foi do CSKA, troca de passes, Golovin recebeu na esquerda, driblou a marcação e chutou forte, mas a bola passou por cima do travessão. Rapidamente o Manchester United deu a resposta, Martial com um passe sensacional para Lukaku na área. O atacante dominou e soltou um chutaço à queima roupa. mas o goleiro Akinfeev, no reflexo, fez uma defesa espetacular. Aos 12 minutos do segundo tempo, Martial chutou cruzado, Akinfeev fez grande defesa, mas o rebote fica com Mkhitaryan, que só empurra para o gol vazio.

Com 15 minutos, Lingard recebeu passe na área e chutou para o gol. Akinfeev, com a mão esquerda, fez mais uma defesa milagrosa. Agora foi a vez do time russo, Vitinho arriscou de fora da área, mas bola vai à direita de De Gea. O CSKA tentou chegar na área, mas esbarrou na marcação do United e não conseguiu espaço para finalizar. Apesar da goleada por 4 a 0 do time inglês, o goleiro do CSKA vai salvando de um placar maior, aos 35 minutos, Darmian disparou e saiu na cara do goleiro. Ele chutou, mas Akinfeev fez mais uma grande defesa.

Com o jogo na mão, Manchester ficou trocando passes no meio de campo para não forçar mais os atletas. Apesar do United controlando a partida, o CSKA foi pra cima. Aos 44 minutos, Kuchaev recebeu o passe de cavadinha na área, matou no peito e soltou a bomba para vencer De Gea, bola passou por debaixo das pernas do goleiro do United. Empolgado com o gol, os russos tentaram ainda com Shchennikov soltando a bomba de fora da área, e De Gea encaixa no centro do gol, mas o juiz encerou o jogo aos 47 minutos do segundo tempo. Assim, Manchester United vence o CSKA por 4 a 1.