Conte enaltece elenco por vitória sobre Atlético de Madrid: "Satisfeito com a performance"

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

A solução veio do banco. O atacante belga Batsuhayi entrou na segunda etapa e marcou o gol da virada do Chelsea sobre o time da casa Atlético de Madrid nos últimos minutos da partida desta quarta-feira (27). O resultado colocou o time de Londres na liderança do grupo C com seis pontos.

Bater o clube espanhol em seus domínios é tarefa para poucos clubes. O técnico italiano Antonio Conte mostrou enorme felicidade com o resultado positivo dos blues. O time ficou atrás no marcador mas contou com ajuda de Hazard e Morata para empatar a partida e depois com Michy Batsuhayi para dar o 2 a 1 no Wanda Metropolitano.

"Um bom desempenho dos meus jogadores. Estou muito feliz. Estamos satisfeitos com a performance, a personalidade e o espírito que mostramos esta noite contra o Atlético de Madrid. Saímos de um 1-0 no primeiro tempo e sabíamos da dficuldade com o time da casa propondo-se mais a marcar, mas merecíamos vencer.. Continuamos com personalidade, mantivemos nossas cabeças no lugar em cada momento do jogo", disse o comandante.

O comandante, no entanto, logo voltou o foco para a Premier League. No sábado (30), a equipe receberá o líder e embalado Manchester City. Conte pregou foco e descanso para os atletas, mesmo sabendo que terá dificuldades com a segunda parte. "Agora é muito importante descansar, tentar recuperar muito bem. O Manchester City jogou ontem em casa, jogamos hoje à noite e com certeza vamos voltar para Londres por volta das 4 horas (manhã de Londres)".

"Temos que tentar descansar e nos preparar para este jogo porque é muito importante na liga. Jogar um grande jogo é ter a melhor concentração que podemos, o Manchester City é uma equipe muito boa, uma das melhores da liga, mas eu quero esperar e verificar amanhã e também na sexta-feira. Eu preciso falar com meus jogadores sobre a condição física. Neste tipo de jogo você perde muita energia física e mental. Por esse motivo, quero falar com todos e depois tomar a melhor decisão", enfatizou Conte sobre a preparação do time.