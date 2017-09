Mourinho destaca participação de Martial em vitória na Rússia: "Ele está entendendo o que quero"

Mourinho cumprimenta Matic (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

O Manchester United segue avassalador neste início de temporada. Pelo Grupo A da Uefa Champions League nesta quarta-feira (27), a equipe viajou até a Rússia e não tomou conhecimento algum do CSKA Moscou, goleando os anfitriões por 4 a 1. Lukaku por duas vezes, Mkhitaryan e Martial anotaram os tentos do time inglês.

Sozinho, o time três vezes campeão da competição lidera o grupo com 100% de aproveitamento. No dia 18 de outubro volta a campo pela competição em outra viagem longa. O United vai até Lisboa para enfrentar o Benfica, que ainda não pontuou no torneio e vem de goleada por 5 a 0 sobre o Basel.

Jose Mourinho, sem muitas surpresas, enalteceu o grande placar construído longe do Old Trafford. Na coletiva após o confronto ele destacou a facilidade como chegou no placar elástico. "Eu acho que foi fácil. Começamos forte, acho que os surpreendemos com a nossa atitude. Nós matamos o jogo. Eles não pareciam tão bons como são, mas muito por nossa causa. 3 a 0 na metade do tempo foi inesperado. Nos primeiros 30 minutos, finalizamos quatro vezes, três gols e o goleiro fez uma ótima defesa."

O técnico português também comentou sobre a apresentação de Martial na partida. O atacante começou como titular e teve boa avaliação de Mourinho. "Sim, ele está entendendo e apreciando o que quero. A equipe também se adaptou às suas qualidades. Ele teve muita liberdade e muito apoio, muita qualidade em torno dele também e estou feliz por isso".

Atenções voltadas para a Premier League. Jose Mourinho e companhia estão empatados em pontos com o rival Manchester City na liderança, mas perdem em saldo de gols. No sábado (30) às 11h, a equipe voltará ao Old Trafford para receber o lanterna Crystal Palace, que perdeu os seis jogos disputados.