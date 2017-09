Recém-chegado ao Liverpool, escocês Robertson almeja mais tempo de jogo

Foto: Robbie Jay Barrett/Getty Images

O Liverpool ainda não se achou na atual temporada. Apesar do início incrível, com vitórias sobre o Hoffenheim na pré Uefa Champions League e apresentações imponentes nas primeiras rodadas da Premier League, a equipe comandada por Jurgen Klopp já mostrou algumas falhas em duelos importantes (Manchester City, Sevilla e Spartak).

Uma das reclamações que o Liverpool vem recebendo é sobre o setor defensivo, área que deixou a equipe na mão na temporada anterior e é o calcanhar de aquiles atualmente. Jurgen Klopp e a diretoria não trouxeram reforços para a zaga. Virgil Van Dijk, zagueiro do Southampton, alvo principal para a posição, não conseguiu acordo para sair do time do sul da Inglaterra.

Em julho, o Liverpool anunciou a chegada de Andy Robertson, lateral esquerdo de 23 anos vindo do Hull City. O atleta que custou oito milhões de libras veio para ocupar vaga que Alberto Moreno vinha devendo e que Milner jogava improvisado durante toda a temporada anterior. No entanto, o lateral espanhol teve nova adaptação e vem correspondendo expectativas. Robertson, com isso, segue com pouco espaço. O camisa 26 atuou em cinco partidas pelo clube, com duas vitórias e dois empates.

Ao site oficial do clube, Robertson revelou que acredita em ganhar mais tempo de jogo ainda na temporada. "Se você está sentado no banco, então tem que acreditar que você pode mudar as coisas. Contra o Arsenal, a equipe foi magnífica, mas se você não está no time, fico pensando se posso fazer o serviço do mesmo jeito quando eu entrar lá. Todos os rapazes aqui querem jogar, é claro que eles querem, mas o treinador tem trabalho difícil de escolher apenas 11 jogadores", disse o lateral.

Andy esteve m campo nas vitórias sobre Crystal Palace e Hoffenheim, nos empates para o Sevilla e Burnley e na derrotta para o Leicester. O lateral escocês não esconde que quer aparecer mais, mostrando ambição para evoluir junto com a equipe. "Eu não quero estar aqui para jogar o segundo tempo ou me contentar de estar no banco, isso nunca foi de minha natureza e nunca será. Se eu continuar indo bem, espero que o treinador perceba meu trabalho e me coloque para jogar".

O Liverpool entrará em campo no próximo domingo (1°) pela 7° rodada da Premier League. No St' James Park, a equipe comandada por Klopp encara o Newcastle às 12h30.